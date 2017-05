Obyvatelia Hornej Nitry si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami, oknami aj kľúčmi

Pozor si treba dať na falošné bezpečnostné dvere, ktoré nie sú v skutočnosti odolné voči vlámaniu.

PRIEVIDZA 30. mája ( WBN/PR ) – Obyvatelia Hornej Nitry myslia v posledných rokoch na bezpečnosť svojich domácností čoraz viac a zabezpečujú si ich bezpečnostnými dverami, oknami aj špeciálnymi kľúčmi. Najväčší záujem je o bezpečnostné dvere na byty.

Bezpečnostné dvere nechránia len majetok, ale aj súkromie. „Niektorí zákazníci nám hovoria, že nemajú doma milióny, tak načo si majú dávať bezpečnostné dvere. Bezpečnostnými dverami si však chránite aj život vás a vašej rodiny,“ povedala vedúca spoločnosti Adlo pre región Prievidza Ľudmila Ďuricová. Ako pokračovala, mali aj zákazníkov, ktorí stretli zlodeja v noci na chodbe. „Jednej pani zlodeji zničili fotky jej detí tým, že celý byt posypali červenou paprikou a korením, aby zahladili po sebe stopy,“ dodala Ďuricová.

Najväčší záujem o bezpečnostné dvere je na jar, kedy sa začína obdobie rekonštrukcií.

Kvalitné bezpečnostné dvere musia mať oceľový rám, dve oceľové platne, bezpečnostnú vložku a kryté bezpečnostné kovanie, ktoré chráni vložku. Takéto dvere niečo stoja. Zakladateľ spoločnosti Adlo Jozef Adame varuje pred príliš lacnými dverami, pretože môže ísť o falzifikát. „Slovíčkom „bezpečné“ sa na Slovensku žiaľbohu označujú rôzne výrobky, pri ktorých nie je nikým potvrdené, že sú odolné voči vlámaniu,“ poukázal. Aby boli dvere skutočne bezpečnostné, musia mať vo vnútri určité materiály, ktoré majú svoju cenu. „Pri dverách, ktorá stoja menej ako 600 eur, by som bol veľmi opatrný. Vo väčšine prípadov ide o fakzifikáty, ktoré sa dajú veľmi jednoducho vylomiť ako bežné dvere,“ zdôraznil Adame. Cena za kvalitné bezpečnostné dvere vrátane dovozu, demontáže starých dverí a montáže nových sa pohybuje na úrovni 900 až 1 000 eur. Montáž trvá zhruba šesť hodín.

Pravé bezpečnostné dvere majú certifikát, ktorým ich akreditovaná skúšobňa zaradí do niektorej z piatich bezpečnostných tried – od prvej triedy, ktorá znamená základnú ochranu až po piatu triedu trezorového typu. Najbežnejšie sú dvere tretej a štvrtej bezpečnostnej triedy, ktoré odporúča aj Adame. „Dvere v tretej bezpečnostnej triede nie je možné prekonať žiadnym z bežne dostupných náradí. Dvere v štvrtej a piatej bezpečnostnej triede už odolávajú dokonca ťažkým elektrickým náradiam. Jednotka a dvojka odolávajú len úplne bežným náradiam, ktoré máme všetci v domácnosti,“ vysvetlil.

Na rodinné domy sa dávajú termodvere so špeciálnymi tepelno-izolačnými vlastnosťami, ktoré stoja okolo 1 000 až 1 300 eur. Proti vlámaniu sa dajú zabezpečiť aj okná, a to špeciálnymi certifikovanými fóliami, ktoré nie je vidieť, no robia okná nerozbitnými. Kľučky na oknách sa z vnútornej strany zabezpečujú nenápadným uzamykacím mechanizmom, ktorý zabraňuje vypáčeniu. V prípade odcudzenia kľúča by však majiteľovi nepomohli ani bezpečnostné dvere. Adlo myslí aj na tieto prípady a zaviedlo na trh chránené profily kľúčov, z ktorých nevie žiadna kľúčová služba vyrobiť duplikát. „V poslednej dobe sa často stáva, že zlodej si vytypuje napríklad dieťa, v nestráženej chvíli mu z aktovky vyberie kľúč, zbehne do najbližšej kľúčovej služby a za desať minút mu kľúč vráti bez toho, aby si dieťa niečo všimlo,“ poukázal Jozef Adame. V prípade straty kľúča predajca dverí majiteľovi jednoducho prekóduje dverovú vložku na nové kľúče.

Na zabezpečovanie svojich domácnosti využívajú Slováci často stavebné sporenie. „Stavebné sporenie, ktoré umožňuje aj financovanie zabezpečenia nehnuteľnosti, máme na Slovensku už 25 rokov. Posledných desať rokov pozorujeme, že klienti kladú veľký dôraz na zabezpečenie svojich nehnuteľností,“ povedal hovorca Prvej stavebnej sporiteľne Radovan Slobodník. Ako ďalej dodal, nasporené peniaze alebo úvery Slováci v tejto oblasti najčastejšie používajú na nákup bezpečnostných dverí a na zabezpečenie okien.