Obyvatelia Kalifornie sa musia naučiť chrániť svoje životy pred plameňmi, tvrdí šéf hasičov

SACRAMENTO 12. decembra (WebNoviny.sk) – Šéf Úradu pre lesnú a požiarnu ochranu v Kalifornii Ken Pimlott vyzval vládu, aby prijala nové bezpečnostné opatrenia v súvislosti s čoraz častejšími deštruktívnymi a nepredvídateľnými lesnými požiarmi v štáte. Podľa neho by mali zvážiť zakázanie výstavby domov v „zraniteľných oblastiach„.

Šéf hasičov Pimlott plánuje opustiť svoje miesto v piatok po tom, ako vo vládnej agentúre strávil 30 rokov. Pre tlačovú agentúru Associated Press uviedol, že obyvatelia sa musia naučiť, ako chrániť svoje životy a majetky pred plameňmi, ktoré už bežne ohrozujú veľké časti populácie.

Podľa Pimlotta by mali ľudia vedieť, ako rýchlejšie reagovať na varovania a byť pripravení na odchod do úkrytov, ak sa im nebude dariť dostať oheň pod kontrolu. Pre takéto prípady by mali byť tiež pripravené komerčné alebo verejné budovy, ktoré by slúžili ako evakuačné centrá pre stovky ľudí.