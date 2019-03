Ochranári zbierajú podpisy pod Petíciu za lepšiu ochranu prírody, žiadajú viac bezzásahových zón

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) – Aktivisti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK aj počas druhého kola prezidentských volieb zbierajú podpisy pod Petíciu za lepšiu ochranu prírody.

Chcú zozbierať stotisíc podpisov

Svoj podpis môžu občania pridať pred vybranými volebnými miestnosťami v Bratislave, v Košiciach a v Prešove. Petícia žiada bezzásahový spôsob ochrany prírody na desatich percentách územia Slovenska. Cieľom je zozbierať viac ako 100 000 podpisov, aby sa problémom musel zaoberať parlament. Agentúre SITA to potvrdila Katarína Grichová z VLK-a.

Pred volebnými miestnosťami podpisy zbierali aj v prvom kole prezidentských volieb v Bratislave. Nateraz majú vyzbieraných 10 000 podpisov.

„Naším dlhodobým cieľom, ktorý už 30 rokov máme vo vízii LZ VLK, je aspoň desať percent územia Slovenska bez zásahu. Vytvárame tzv. sieť evolučných lesov, kde sa nerobí nič – nerúbe, nesadí, nepoľuje, nepoužívajú pesticídy, nejazdí autami, nie je tam invazívny výskum. Okrem iných aktivít máme na dosiahnutie tohto cieľa aj túto petíciu. V nej takisto nájdete požiadavku na zjednodušenie kategórií územnej ochrany prírody a požiadavku na voľný pohyb peších osôb po chránených územiach,“ uviedla Grichová.

Prísna ochrana prírody

Dodala, že ich sympatizanti a členovia oslovujú ľudí a zbierajú podpisy pred volebnými miestnosťami tak, aby žiadnym spôsobom nezasahovali do konania volieb.

Stránka lesoochranárskeho zoskupenia uvádza, že ochranu päť percent územia Slovenska bezzásahovým režimom, v ktorom by mali byť zahrnuté dostatočne veľké jadrové zóny národných parkov, si už ministerstvo životného prostredia osvojilo a požiadavka je zapracovaná do Envirostratégie do roku 2030.

„Prísnu ochranu je však potrebné zabezpečiť aj mnohým územiam mimo národných parkov, a to minimálne na ploche ďalších päť percent rozlohy Slovenska. Ohrozené ťažbou sú nielen lesy, ktoré nie sú legislatívne dostatočne chránené, vrátane lesov zapísaných v zozname Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ale i územia, ktoré majú najvyšší stupeň ochrany,“ konštatuje VLK.