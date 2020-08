Ochranca Amazonského pralesa má koronavírus, náčelník Raoni Metuktire skončil v nemocnici

Náčelník brazílskeho kmeňa Kayapo Raoni Metuktire mal pozitívny test na nový koronavírus. Symbol ochrany Amazonského pralesa skončil v nemocnici s príznakmi zápalu pľúc. V pondelok o tom informovali zástupcovia Raoni Institute.

Takmer 90-ročný pacient nemá horúčky a dýcha normále, bez pľúcnej ventilácie.

Stovky domorodcov už zomreli

Náčelník sa predtým stretol s niekoľkými európskymi lídrami a kritizoval brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý podporuje hospodársky rozvoj na indiánskej pôde v Amazonskom pralese.

Podľa neho je to kľúčový krok k prosperite tamojších obyvateľov a tiež celej krajiny.

Združenie domorodého obyvateľstva Brazílie informovalo, že od vypuknutia pandémie sa nakazilo viac ako 30-tisíc domorodcov a 700 už zomrelo.

Najvyšší súd 4. augusta udelil vláde 60 dní na predloženie plánu vytvorenia sanitárnych bariér, ktoré by ochránili domorodcov pred vírusom.

Známy bojovník za ochranu teritórií

Raoni Metuktire bol pred mesiacom 10 dní v nemocnici pre hnačky a dehydratáciu. Mal tiež nízky krvný tlak, anémiu a vredy a dostal dve krvné transfúzie.

Náčelník je známy bojovník za ochranu indiánskych teritórií v Amazónii.

Do širšieho povedomia sa dostal vďaka dokumentu Raoni: The Fight for the Amazon (1978) či turné s britským hudobníkom Stingom z roku 1989.