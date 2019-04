Ochranu domácností zvýšia inteligentné vstupné dvere

BRATISLAVA 1. apríla 2019 (WBN/PR) – Efektívnym riešením ochrany vstupu do našich domovov môžu byť Inteligentné dvere. Tieto dokážu vyhodnotiť, či je pred nimi štandardný pohyb, alebo sa deje niečo, na čo treba upozorniť majiteľa. Živý prenos obrazu aj zvuku spred dverí do jeho mobilného telefónu mu potom umožní priamo komunikovať, alebo inak adekvátne reagovať na danú situáciu. Majiteľ sa môže s návštevníkom (želaným aj neželaným) porozprávať, napríklad odradiť zlodeja, prípadne usmerniť poštového doručovateľa, alebo len vizuálne skontrolovať, či deťom, prípadne rodičom seniorom nehrozí nebezpečenstvo.

Bezpečnostné dvere sú v súčasnosti už takmer štandardom zabezpečenia domácností na Slovensku. Úroveň ochrany každého bytu sa však dá stále zvyšovať. Vstup do bytu môžu navyše chrániť Inteligentné dvere, ktoré majiteľa upozornia na neštandardné dianie pred jeho prahom. „Ide vlastne o digitálne „kukátko“ so živým prenosom na obrazovku z vnútornej strany dverí a do mobilného telefónu s možnosťou komunikácie,“ objasňuje poradca Miloš Kóňa z Občianskeho združenia Bezpečné Bývanie a dodáva, že systém zabezpečuje vizuálne priestor pred dverami, pričom vie rozlíšiť podozrivé správanie osôb. Tento nový efektívny systém poradca jednoznačne odporúča s tým, že Inteligentné dvere môžu byť nainštalované na akékoľvek dvere a nie nutne na bezpečnostné dvere.

Odborník na bezpečnosť bytov hovorí, že hlavný vstup do bytu je nedostatočné chrániť len mechanicky, prípadne alarmom. „Alarm vždy signalizuje až to, že páchateľ už vstúpil do objektu a majiteľ už nemá možnosť tomuto predísť. Pri vizuálnom monitorovaní systémom Inteligentných dverí Live Video, sa tento dokáže spojiť s majiteľom aj keď sa v byte nenachádza a on následne môže komunikovať s osobou pred jeho dverami,“ hovorí konateľ spoločnosti ADLO Jozef Adame. Systém podľa neho dokáže inteligentne rozlíšiť, či ide o bežný pohyb ľudí po chodbe bytového domu, napríklad susedov idúcich popred dvere, ale „spozornie“, ak sa pred dverami niekoľko sekúnd zdržiava osoba vo vzdialenosti približne do pol metra. „Vtedy okamžite dostáva majiteľ signál do mobilného telefónu a cez aplikáciu sleduje živý obraz spred svojich dverí. Následne môže na základe uváženia stlačením tlačidla s osobou pri dverách komunikovať,“ vysvetľuje Adame a dodáva, že takto môže prípadného páchateľa odradiť od pokusu vlámať sa do bytu aj preto, lebo tento v tej chvíli nevie, či sa majiteľ nenachádza doma. V prípade potreby môže na základe vyhodnotenia situácie zavolať susedom, alebo priamo na políciu.

Systém má okrem bezpečnosti podľa Kóňu aj ďalšie praktické možnosti využitia, ako je spojenie s poštovým doručovateľom v čase neprítomnosti, alebo monitorovanie detí pri príchode zo školy a podobne. „Inteligentné dvere inštaluje veľa ľudí starým rodičom, seniorom pre ich bezpečie. Môžu tak mať prehľad o tom, či tieto chránené osoby odišli z domu a vrátili sa, či ich niekto neobťažuje, či neprišli nejakí podomoví podvodníci, prípadne či im nehrozí nejaké nebezpečenstvo,“ dodáva Adame s tým, že príbuzní takto monitorujú, čo sa pri dverách ich rodičov deje a prípadne do situácie môžu hlasovo vstúpiť a komunikovať.

Obraz je zaznamenávaný a archivovaný priamo v systéme Inteligentných dverí a tiež v mobilnom telefóne užívateľa. „V prípade potreby záznam môžeme vybrať na pamäťovom médiu a odovzdať polícii ako dôkaz,“ konštatuje Adame s tým, že z vnútornej strany dverí je obrazovka, na ktorej je možné si obraz aktivovať a nastavovať parametre systému. Zariadenie má tiež nočné videnie a pracuje aj za absolútnej tmy. Komunikácia inteligentného systému ide cez domácu sieť WIFI a cez internetové pripojenie do mobilného telefónu jedného, alebo viacerých užívateľov. „V aplikácii je možné jednotlivé parametre inteligentných dverí nastavovať, prípadne kontrolovať stav batérie,“ dopĺňa konateľ s tým, že systém nevyžaduje žiadne externé pripojenie na elektriku, ale funguje na nabíjateľnú batériu s dostatočnou kapacitou.

Inteligencia je vhodná do bezpečnostných dverí aj v bytových domoch. „Je to výborný prvok kombinovania mechanickej ochrany v kvalitných certifikovaných bezpečnostných dverách a tejto elektronickej inteligencie,“ konštatuje odborník na zabezpečenie domácností s tým, že je možné ju inštalovať do akýchkoľvek bezpečnostných dverí. „Môžu to byť protipožiarne dvere, alebo protihlukové dvere v rôznych stupňoch bezpečnosti, vstupné dvere rodinných domov a ďalších objektov v exteriéri aj v interiéri,“ uzatvára Adame.

