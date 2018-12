Od januára začne platiť nová daň z poistenia, poisťovne pristúpili k prehodnoteniu cien

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Od 1. januára 2019 sa zavádza nová daň z poistenia. Začína sa totiž uplatňovať nový zákon o dani z neživotného poistenia, ktorý stanovuje poisťovniam povinnosť odviesť štátu daň vo výške 8 % zo všetkých poistných zmlúv neživotného poistenia, okrem poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Daň z poistenia nahradí osempercentný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia.

Na základe novej povinnosti jednotlivé poisťovne museli pristúpiť k prehodnoteniu cien v neživotnom poistení, aby aj po zaplatení osempercentnej dane spĺňali prísne požiadavky zákona o poisťovníctve, ktorý vychádza zo smernice Solvency II, na zabezpečenie stability celého poistného sektora. Daň sa týka poistenia majetku, havarijného poistenia, cestovného poistenia, úrazového poistenia, poistenia podnikateľov a poistenia veľkých rizík.

Daň sa dotkne všetkých zmlúv so začiatkom poistenia alebo s výročným dňom od 1. januára 2019. Týka sa nových, ale aj už existujúcich zmlúv. Daň sa dotýka len tuzemských zmlúv, vyňaté sú teda všetky zmluvy, ktorých predmet poistenia je v zahraničí.

Klientov budú poisťovne informovať samostatným listom priloženým k predpisu poistného. V samotnom liste oznamujúcom výšku poistného bude informácia o zložkách sumy na úhradu. Poistné bez dane predstavuje sumu, ktorú klient platil doteraz. Ďalej bude uvedená daň, teda vyčíslenie osempercentnej dane. Pôjde o sumu, o ktorú sa náklady na poistenie zvyšuje. A poslednou zložkou bude suma na úhradu, teda poistné aj s daňou, čo je suma, ktorú bude po novom potrebné uhradiť.

Podľa vyjadrení ministerstva financií osempercentný odvod z neživotného poistenia nahradí nová poistná daň. Ak je niečo nahradené, tak by sa podľa predsedu predstavenstva Tower Finance Mária Markecha logicky nič nemalo navyšovať. V prípade osempercentného odvodu išli peniaze do fondu poisťovne, z ktorého poisťovňa vyplácala klientov v prípade nejakej škodovej udalosti. Pri osempercentnej dani pôjdu peniaze do štátneho rozpočtu. „To, kam peniaze pôjdu, budú klienti vedieť, to, na čo sa použijú, je otázne,“ povedal Markech.