Odborové zväzy sú pripravené začať s protestnými pochodmi, očakávajú účasť širokej verejnosti

V Košiciach a Prešove začne koncom tohto týždňa Konfederácia odborových zväzov (KOZ) so sériou protestných aktivít v krajských mestách Slovenska. Do konca septembra plánuje zorganizovať celkovo šesť protestných pochodov s názvom Za práva všetkých zamestnancov.

Očakávajú aj učiteľov

Snahou je takýmto spôsobom upozorniť vládu, že všetci pracujúci si zaslúžia rešpekt. „Hlavným dôvodom protestov je zhoršovanie sociálnych štandardov, o ktorých uvažuje vláda SR a s ktorými nemôžeme súhlasiť. Ide napríklad o zrušenie dôchodkového stropu na odchod do dôchodku, zrušenie a zmrazenie príplatkov od roku 2021, zrušenie zvyšovania minimálnej mzdy. To, čo vláda sľubovala pred voľbami je v príkrom rozpore s tým, čo plánujú urobiť a s týmto my nesúhlasíme, keďže nejde o tak veľké náklady, aby ich slovenská ekonomika nemohla zniesť,“ uviedol v tejto súvislosti člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO Jozef Balica.

Ako dodal, na protestoch očakávajú učiteľov, štátnych a verejných zamestnancov, odborárov, ale aj verejnosť.

Krajniak to nepovažuje za šťastné riešenie

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak považuje aktivity KOZ za mediálne divadlo. Zdôraznil, že je s odborármi pripravený sa kedykoľvek rozprávať s tým, že zástupov KOZ pozval aj na rokovanie predsedníctva tripartity. „Neviem, či je to najlepšie z hľadiska ľudí,“ vyjadril sa k pripravovaným protestným pochodom odborárov.

Prvý protestný pochod Za práva všetkých zamestnancov sa uskutoční vo štvrtok 17. septembra o 15:00 v Košiciach pri Jumbo Centre, trasa pochodu povedie na Hlavnú ulicu.

V piatok 18. septembra o 15:30 je naplánovaný protest v Prešove. Povedie od budovy mestského úradu po Súsošie sv. Trojice na Hlavnej ulici. Následne sa protestné pochody uskutočnia 22. septembra v Banskej Bystrici, 24. septembra v Žiline, 28. septembra v Trenčíne a 29. septembra v Trnave