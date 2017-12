Odchádzajúca poľská premiérka Szydlová chce naďalej pôsobiť vo vláde

Vstup do galérie TU!

VARŠAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) – Odchádzajúca poľská premiérka Beata Szydlová, ktorú v jej funkcii nahradí doterajší minister financií Mateusz Morawiecki, by chcela aj naďalej pôsobiť vo vláde, i keď na nižšej pozícii. Szydlová to vyhlásila v piatok pred poľskými poslancami. Podľa poľských médií existujú úvahy, že by sa mohla stať napríklad podpredsedníčkou vlády.

Szydlová oznámila odchod zo svojho postu vo štvrtok večer na rokovaní vládnej strany Právo a spravodlivosť vo Varšave. Špekulácie o jej odchode z postu premiérky sa v Poľsku šírili už niekoľko týždňov a boli výdatne priživované aj Szydlovej postmi na Twitteri, ktoré pozorovatelia označovali za „rozlúčkové“.

Nakoniec sa ale nepotvrdila špekulácia, že na premiérsky post by mal zasadnúť predseda Práva a spravodlivosti Jaroslaw Kaczynski a mal by tak formalizovať svoju vedúcu úlohu v krajine, ktorú v skutočnosti zastáva už od nástupu jeho strany k moci aj bez toho, že by disponoval nejakou štátnou funkciou.