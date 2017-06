Odíďte do Ameriky, kde môžete páchať svoje hriechy, vyzýva gayov ruská televízia

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Populárna ruská náboženská televízia Tsrgrad TV v piatok vyzvala gayov, aby odišli z Ruska do Spojených štátov, kde môžu “otvorene páchať svoje hriechy”.

Vyhlásila aj súťaž, ktorej víťazom ponúka jednosmernú letenku za oceán. “Celkom nedávno Kalifornia – mimochodom najliberálnejší štát v USA – navrhla vydávanie zelených kariet ruským zvrhlíkom,” nabádal z obrazovky gayov na odchod do Ameriky moderátor Andrej Afanasijev, pričom používal výrazy, ktoré táto stanica na pomenovanie homosexuálov používa bežne.

“Naozaj chceme, aby ste išli tam. Tam, kde môžete otvorene páchať svoje hriechy,” pokračoval moderátor. Do súťaže sa naozaj niekoľko ľudí prihlásilo, väčšina z nich to však podľa toho, čo písali na sociálnych sieťach, spravila z recesie alebo na protest. “Tvári sa to ako môj výherný lístok na odchod z tejto hlúpej krajiny,” napísal jeden zo záujemcov o letenku.

Iní diskutéri sa však televízie zastávali: “Len nech gayovia odídu do tých svojich USA. My v Rusku máme iné hodnoty, ortodoxné, božie,” napísal jeden z diskutujúcich.

Televíznu stanicu, ktorá na svojej stránke tvrdí, že ju sleduje až štvrtina ruskej populácie, vlastní Konstantin Malofejev, bohatý podnikateľ a hlasný podporovateľ politiky ruského prezidenta Vladimira Putina.