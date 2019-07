Odklad sankcií za eKasu pocíti aj rozpočet, môže prísť o desiatky miliónov eur

Hoci finančná správa neustále opakuje, že eKasa je podľa zákona od 1. júla povinná, sama pripúšťa, že na jej nevyužívanie môže byť do konca tohto roka prikrátka. Zároveň hovorí o výpadku desiatok miliónov eur, s ktorými sa v tomto roku v rozpočte v súvislosti so zavedením eKasy počítalo.

Odloženie pokutovania

V parlamente schválenou novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa totiž do 31. decembra tohto roku odložila možnosť pokutovania subjektov, ktoré do 1. júla požiadali o pridelenie kódu eKasa, avšak online pokladnicu nepoužívajú.

Zároveň z novely vypadla povinnosť predloženia potvrdenia o objednávke eKasy, podnikatelia tak môžu jej používanie odkladať aj do konca roka.

„Každý podľa zákona je povinný používať online registračnú pokladnicu v okamihu, ako mu je dodaná. My ale nevstupujeme do tých obchodných vzťahov. To znamená, že amnestia na priestupky platí a my sa ňou budeme riadiť. Nič iné nám nezostáva, jednoducho zákon je taký, aký je,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii šéf sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík na finančnej správe Ladislav Hanniker.

Počítali s desiatky miliónov eur

Ako dodal, rozpočet v tomto roku počítal s príjmami vplyvom zavedenia eKasy na úrovni okolo 57 miliónov eur.

Práve pre schválenie novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice s odkladom sankcií až na koniec roka sa však s väčšinou tejto čiastky môže zrejme rozpočet rozlúčiť.

„Samozrejme odsunutím eKasy dôjde k výpadku. Ale samozrejme, že vieme všetci, že zákon, ktorý je teraz prijatý, nie je z dielne finančnej správy. My to evidujeme ako fakt, že sa to stane, ale zodpovednosť necítime na svojich ramenách,“ povedal Hanniker.

Rekreačné poukazy prinesú príjmy

Odsunutie sankcií pri eKase až na koniec tohto roka a zároveň vypustenie povinnosti finančnej správe okrem pridelenia kódu eKasy predložiť aj objednávku nového zariadenia do novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dostali poslanci za koaličnú SNS.

Jej predseda Andrej Danko uviedol, že toto riešenie reagovalo na nezvládnuté procesy a nepripravenosť pri zavádzaní eKasy. Štátna kasa podľa neho tento výpadok príjmov musí zvládnuť a vie ich nahradiť aj z iných zdrojov.

Ako príklad spomenul rekreačné poukazy, ktoré podľa neho do rozpočtu prinesú dodatočné príjmy, kým pred rokom rezort financií hovoril, že naopak v rozpočte spôsobia mínus.

„Pre mňa je dôležité, že ľudia neboli deptaní a že majú ešte nejaký čas sa k tejto veci pristaviť. Ak dáte ľuďom nejaký náhradný termín, nemyslím si, že to štát nemôže zniesť,“ povedal predseda Andrej Danko na stredajšom brífingu.

Evidovali viac ako 212-tisíc pokladníc

K 17. júlu pritom finančná správa evidovala viac ako 212-tisíc pokladníc s vydaným kódom pokladnice eKasa. Podľa Hannikera tak zrejme bez registrácie zostáva už len minimum používaných pokladníc.

Skutočne však bloky cez online registračné pokladnice napojené na eKasu však vydáva iba necelých 87-tisíc pokladníc, z čoho je takmer 45-tisíc virtuálnych registračných pokladníc.

Celkovo pritom od 1. apríla vydali online cez systém eKasa už vyše 74 miliónov pokladničných dokladov, z čoho necelých 3,2 milióna bločkov bolo z virtuálnych registračných pokladníc a zvyšok z online registračných pokladníc.