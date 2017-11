Odlet prezidenta Kisku do Mexika posunuli, vládny špeciál má poruchu

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska mal v pondelok v doobedňajších hodinách odletieť na návštevu Mexika, podľa medializovaných informácií sa však oneskorí pre poruchu vládneho špeciálu.

„Počas predletovej prehliadky objavili pracovníci leteckého útvaru únik kvapaliny z hydrauliky podvozku, ktorý vznikol pravdepodobne zmenou teplôt. Lietadlo sa momentálne nachádza v Prahe v servisnom stredisku, kde bude celý diel vymenený. Následne sa vráti do Bratislavy. Lietadlo by malo byť na cestu do Mexika pripravené dnes podvečer,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov.

Prezident Andrej Kiska mal v pondelok odcestovať do Mexika. Má ísť o prvú štátnu návštevu slovenskej hlavy štátu v tejto krajine. Kiska ide do Mexika na pozvanie prezidenta Enrique Peńa Nieta. Prezident SR má rokovať s mexickým prezidentom a ďalšími vysokými predstaviteľmi krajiny. Obsahom rozhovorov má byť ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce, osobitne v hospodárskej oblasti, v inováciách, vede, výskume a ďalšie témy spoločného záujmu.