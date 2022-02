Odmeňte sa na deň zamilovaných – navštívte Aupark Bratislava

Originálna Instagram & TikTok fotozóna, foodcourt s obsluhou a barom s bublinkami, bonus 5 eur pri nákupe darčekovej karty či valentínsky nákupný poradca – Aupark Bratislava pripravil aj tento rok na deň zamilovaných pre svojich návštevníkov rozmanitý program. Poteší nielen tých, čo sú v páre, no i všetkých návštevníkov, ktorí by v dotazníku zaškrtli kolónku „single“. Užite si tohtoročný Valentín oslavou lásky k sebe samým a svojim blízkym. Doprajte si štýlové nákupy s výhodnou darčekovou kartou a poradcom, vychutnajte si so svojimi priateľmi, rodinou či polovičkou bohatý program nákupnej destinácie hlavného mesta.

Foto: Aupark Bratislava

Bezplatný valentínsky poradca i zvýhodnená darčeková karta

Oslávte deň zamilovaných láskou k móde a štýlu. Zamilujte sa do najnovších kolekcií a doprajte si darček i radosť pre seba a svojich milovaných. V bohatej ponuke desiatok značiek vám teraz pomôže zorientovať sa valentínsky Aupark nákupný poradca, ktorý vás prevedie celou ponukou a nájde to pravé pre vašich blízkych i pre vás. Stačí navštíviť webovú stránku www.nakupnyporadca.com a označiť záujem o danú službu. Bodom dva je vyplnenie jednoduchého formulára s otázkami (napríklad pre koho nakupujete, preferované značky a ďalšie detaily). Následne sa dohodne konzultácia s nákupným poradcom, dvorným stylistom Auparku Bratislava, v rámci ktorej poradca záujemcovi predstaví valentínsky nákupný zoznam. Konzultácia je možná aj prostredníctvom aplikácie Whatsapp alebo Facetime.

Nákupné centrum teraz zároveň ponúka všetkým zákazníkom zamilovaný extra bonus v podobe 5 eur navyše pri kúpe darčekovej karty, zakúpiť si ju je možné na infopulte v nákupnom centre.

Foto: Aupark Bratislava

V sprievode bubliniek a fotoaparátov

Bratislavský Aupark pre svojich návštevníkov pripravil valentínske potešenie aj vo foodcourte. V rámci neho nebude chýbať bar s bublinkami a stoly s obsluhou. Každý, kto príde v tento deň do Auparku, si môže vychutnať bohatú ponuku jedál s kvalitným servisom.

Zábavu a osvieženie ponúkne návštevníkom nielen food court zóna, ale aj tá centrálna, na prízemí. Obľúbené centrum si v nej pripravilo pre všetkých milovníkov fotenia originálnu Instagram & TIkTok fotozónu.

Navštívte Aupark Bratislava a spríjemnite sviatok zamilovaných sebe i svojim najbližším.

Foto: Aupark Bratislava

