Odsúdenému Mišenkovi v kauze bombového útoku zamietli obnovu konania, argumentom o nedôveryhodnosti svedka neuspel

Špecializovaný trestný súd v Pezinku v pondelok zamietol návrh na povolenie obnovy konania odsúdeného Viliama Mišenku. Ten si momentálne v Rakúsku odpykáva trest 20 rokov väzenia. Ako uviedla predsedníčka senátu Pamela Záleska, súd nezistil splnenie zákonných podmienok pre povolenie obnovy konania.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Rozhodnutie nie je právoplatné, obhajca odsúdeného si ponechal zákonnú lehotu na podanie sťažnosti.

Trest si odpykáva v Rakúsku

Najvyšší súd SR v marci 2018 zrušil pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu a uložil Viliamovi Mišenkovi trest 23 rokov väzenia za objednávku výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z roku 2009. Pri ňom zahynul muž, ktorý do firmy bombu doniesol, a viaceré osoby boli zranené.

Mišenka bol od roku 2015 stíhaný na slobode a na výkon trestu nenastúpil. Zadržali ho v Rakúsku v júli 2020. Keďže sa zistilo, že disponuje rakúskym občianstvom, miestne súdy ho na Slovensko nevydali. Rozhodli však, že si trest odpyká v Rakúsku. Trest mu ale skrátili o tri roky na 20 rokov, keďže to je v Rakúsku najvyššia prípustná hranica pre daný skutok.

Odvoláva sa na nedôveryhodnosť svedka

Odsúdený v žiadosti o obnovu konania argumentoval, že Ján Krajčík, ktorý bol v prípade Euromont odsúdený na doživotie a usvedčoval Mišenku, je chronicky nedôveryhodný svedok. Vypovedal totiž proti nemu aj v iných kauzách, napríklad v prípadoch vrážd Jozefa Gudábu, Jána Krišku alebo Petra Čongrádyho.

Stíhanie vo všetkých prípadoch bolo nakoniec zastavené. Obhajoba tiež poukazovala na to, že ďalší z obvinených v kauze Euromont Milan Pavlovič bol najskôr vyčlenený na samostatné konanie a neskôr jeho stíhanie zastavili. V prípade povolenia obnovy konania Mišenka požadoval, aby bola vec odovzdaná do Rakúska.

Švagrinej chcel zabrániť výpovedať

Podľa verdiktu Špecializovaného trestného súdu z roku 2016, ktorý pôvodne Mišenkovi vymeral trest 25 rokov väzenia, sa Viliam Mišenka a Ján Krajčík na jar v roku 2009 stretli v Bojnej s Milanom Pavlovičom, kde si dohodli úlohy na spáchanie útoku na matku Jozefa Mišenku, aby nevypovedala proti strýkovi Viliamovi.

Krajčík priznal, že zabezpečil trhavinu i odpaľovací systém, ale poprel, že ho dal do kufríka svojmu spolužiakovi zo strednej školy Petrovi Hertelovi a poslal ho do firmy Euromont. Pri explózii Hertel zahynul a viacerí ľudia boli vážne zranení. Nálož mala usmrtiť Zuzanu Mišenkovú, Viliamovu švagrinú.