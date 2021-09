Okres Stará Ľubovňa bude zaradený medzi najmenej rozvinuté, dostane viac ako dva milióny eur

Do okresu Stará Ľubovňa by malo v najbližších piatich rokoch prísť až 2,7 milióna eur. Od 1. novembra tohto roka bude patriť medzi najmenej rozvinuté okresy, a to aj napriek tomu, že miera nezamestnanosti je tu v porovnaní so susednými okresmi zaradenými medzi najmenej rozvinuté, nižšia.

Umožnila to novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú Národná rada SR schválila koncom septembra. Prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Richard Malý verí, že okresu to pomôže.

Nezamestnanosť v okrese je nízka

„Teším sa, že do okresu prídu nejaké peniaze. Ak sa rozumne použijú, podarí sa podporiť projekty, v rámci ktorých vzniknú pracovné miesta alebo sa pomôže obciam dotiahnuť nejaké projekty, ktoré si sami nevedia financovať,“ povedal pre agentúru SITA.