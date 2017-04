Okresné súdy v Bratislave čakajú pravdepodobne veľké zmeny

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) – Okresné súdy v Bratislave možno čakajú výrazné zmeny. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská na Súdnej rade SR predstavila jej členom pracovný zámer vecného riešenia problémov justície na území Bratislavy.

„Vážne zvažujeme zmenu z piatich obvodných súdov na buď jeden mestský súd so špecializovanými grémiami alebo štyri špecializované mestské súdy,“ vysvetlila ministerka. Malo by ísť o špecializáciu na trestné, rodinné, obchodné a civilné súdy a v rámci nich je priestor na ešte užšiu špecializáciu.

Súdom návrh predstavili

Zároveň uviedla, že návrh už predstavila vedeniu bratislavských súdov. Po zapracovaní ich pripomienok, chce materiál predložiť do pripomienkového konania. „V rámci diskusie môžu byť predložené alternatívy výrazne precizované,“ zdôraznila.

Dodala, že zároveň prebieha audit súdov, ktorý môže dať odpovede na ďalšie otázky. Ubezpečila však, že návrh nepočíta so znížením počtu sudcov v Bratislave.

Žitňanská avizuje ku koncu pripomienkového konania k návrhu „veľkú diskusiu zaiteresovaných“. Takouto zmenou chce rezort riešiť priestorové problémy súdov v Bratislave, podporiť špecializáciu sudcov a chce sa ním vysporiadať s pomerne vysokou fluktuáciou na niektorých bratislavských súdoch.

Ministerka sľubuje, že ak by malo prísť k takejto zmene, tak by k tomu malo prísť do konca tohto volebného obdobia. „V tejto fáze sa mi javí predložený zámer ako dobrá a efektívna cesta pre Bratislavu,“ zdôraznila.

V Bratislave mestský súd už v minulosti fungoval, a to do roku 1997. Mestský súd fungoval do roku 1993 aj v Košiciach. Tento návrh je primárne orientovaný na Bratislavu.

Situáciu budú riešiť aj v Košiciach

Riešiť situáciu v Košiciach sa tiež núka, ale situácia v hlavnom meste je komplikovanejšia. Najprv treba zodpovedať otázky v rámci Bratislavy a potom môžeme riešiť Košice, dodala ministerka s tým, že v prípade metropoly východu necháva priestor aj na vedenie v košických súdov, aby prišli so svojimi návrhmi.

Priestorové otázky v tejto situácii ešte nie sú doriešené. Umiestnenie takéhoto súdu pod jednu strechu by Žitňanská považovala za dobré riešenie. V súčasnosti máme prehľad, čo sa dá s priestormi v Bratislave urobiť, ale ministerka by nepredbiehala s riešením, lebo nemá odpoveď na otázku, čo by bolo najlepšie a najekonomickejšie. Máme pomerne veľa riešení, ktoré by priniesli riešenie od horizontu 1,5 do troch rokov.

Sádovský diskusiu víta

Predseda bratislavského krajského súdu, ktorý je aj člen Súdnej rady SR, Ľuboš Sádovský, oceňuje, že sa začalo o situácii v Bratislave hovoriť. Z hľadiska Okresného súdu Bratislava I je to najvyšší čas.

„Každú diskusiu vítam. Nech sa začne robiť čím skôr čokoľvek, pretože situácia na OS BA I je vážny problém. Tam je naozaj vážne dlhodobo narušený riadny výkon súdnictva. Je to nosný slovenský súd nielen Bratislavy,“ zdôraznil Sádovský. Predsedovia súdov boli informovaní o zámere ministerstva.

„Jednotná reakcia bola, že ak sa toto má udiať, tak by sa patrilo, aby Slovensko postavilo novú budovu, ktorá by bola projektovaná ako súdna budova,“ dodal. Ministerka spravodlivosti označila reakcie dotknutých predsedov súdov zatiaľ za uvážlivé a do budúcna očakáva, že budú reakcie za a proti.

Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková uviedla, že návrh ako myšlienka je určite ideovo dobrý a je rada, že by to znamenalo posun s veľmi kritickým stavom na OS Bratislava I. Bližšie sa vyjadrovať nechcela, ale je to podľa nej v tomto štádiu pozitívny krok.