OĽaNO by sa nedostalo do parlamentu, najväčšiu podporu má Hlas-SD a tretia je Republika

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by sa nedostalo do parlamentu a voľby by vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre RTVS.

Strana SaS má 6,5 percenta

Hlas-SD by zvíťazil s 18,6 percentami hlasov. Za ním by nasledovala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorý by získal čosi viac ako 14 percent. Na tretie miesto sa dostala Republika, ktorú by volilo 11,8 percenta respondentov.

Za nimi skončilo Progresívne Slovensko (PS), ktorému by svoj hlas vo voľbách odovzdalo necelých 10 percent opýtaných. Ďalej nasledujú Sloboda a Solidarita (SaS) so 6,5 percentami. Do parlamentu by sa dostali ešte KDH a Sme rodina, ktoré by získali zhodne po 5,8 percenta hlasov.

Podpora vládnych strán poklesla

Pred bránami parlamentu by okrem OĽaNO ostala aj strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), pričom obe by volilo 3,9 percenta voličov. Do zákonodarného orgánu by sa nedostala ani strana Za ľudí, ktorú by volili menej než tri percentá respondentov.

„Na treťom mieste máme hnutie Republika, ktoré v jednotlivých prieskumoch postupne rástlo. Avšak ten postup je tentokrát výraznejší – až na 11,8 percenta. Čo badáme z aktuálnej podpory je to, že jednoducho narastá podpora strán, ktoré sú nacionálne populistické,“ vysvetľuje analytik Michal Mislovič.

Doplnil, že rast je badateľný aj v prípade ĽSNS a Slovenskej národnej strany (SNS). Podpora vládnych strán ale poklesla. Mislovič však podotkol, že poniektoré strany majú vysoký volebný potenciál. Najvyšší, viac než 30-percentný, má Hlas-SD. V prípade OĽaNO je to okolo 10 percent, u SaS temer 20 percent.

Z voličov sa stávajú nevoliči

Aj volebný potenciál Sme rodina sa pohybuje na úrovni skoro 17 percent. Mislovič to vysvetľuje tým, že sú to pravicoví voliči, ktorí sú momentálne nahnevaní a premýšľajú nad voľbou viacerých strán.

Nespokojnosť voličstva podľa Misloviča reflektuje i výrazné zníženie avizovanej účasti vo voľbách, ktorá sa od začiatku roka znížila na 50 percent, z pôvodných 70. „Z veľmi veľa voličov, ktorí volili v posledných parlamentných voľbách, sa v súčasnosti stávajú nevoliči. Hlavne teda z voličov, ktorí volili strany, ako napríklad OĽaNO, Za ľudí alebo SaS,“ doplnil. Hlas-SD preberá voličstvo širokému spektru strán a podporu získava aj na úkor OĽaNO, ktoré stráca hlasy aj v prospech PS.

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 011 respondentov, starších ako 18 rokov. Agentúra ho uskutočnila v dňoch 25. októbra až 8. novembra.