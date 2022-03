Oligarcha Abramovič presunul jachty do tureckých letovísk, v krajine sa neuplatňujú sankcie voči Rusku

Už druhá superjachta patriaca ruskému oligarchovi Romanovi Abramovičovi zakotvila v niektorom z letovísk v Turecku, ktoré neuplatňuje sankcie voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu. Informovali o tom v utorok médiá v krajine polmesiaca.

Súkromná tlačová agentúra DHA uviedla, že loď Eclipse registrovaná na Bermudách zakotvila v prístave v letovisku Marmaris. O deň skôr dorazila Abramovičova luxusná jachta My Solaris, plaviaca sa taktiež pod bermudskou vlajkou, do neďalekého prístavu Bodrum. To vyvolalo protest skupiny Ukrajincov, ktorí nastúpili na malý motorový čln a pokúsili sa jachte zabrániť v zakotvení.

Turecko, ktoré je členom NATO, má úzke vzťahy s Ruskom i Ukrajinou. Inváziu Ruska na Ukrajinu síce kritizovalo, no zároveň vystupuje ako neutrálna strana, ktorá sa medzi nimi snaží robiť sprostredkovateľa.