OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu

Zákazníci nájdu na čerpacích staniciach vodu Rajec zadarmo

OMV v rámci svojho záväzku We Care More (Staráme sa viac) dbá o bezpečnosť motoristov

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. Zákazníci OMV preto na všetkých čerpacích staniciach OMV nájdu už zajtra vodu zadarmo, aby sa osviežili pred ďalšou jazdou.

„Letné horúčavy sú vyčerpávajúce pre každého človeka. Pre vodičov to platí mimoriadne – musia sa sústrediť na jazdu, sú zodpovední za bezpečnosť a mali by preto dôsledne dodržiavať pitný režim. Rozhodli sme sa im to uľahčiť. Na čerpacích staniciach OMV v rámci našej akcie nájdu balenie vody Rajec zadarmo,“ hovorí Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko.

Človek by mal denne vypiť aspoň 2 litre vody. Toto číslo je ešte vyššie počas horúčav. Pri šoférovaní alebo jazde v aute to platí ešte viac. Rozhorúčená kovová karoséria vie i v pohybujúcom sa vozidle zdvihnúť teplotu pokojne na vyše 50 stupňov. Zapnutá klimatizácia ju síce zníži, no zase vysušuje vzduch.

Hlavnou zásadou pitného režimu je prijímať tekutiny v malých množstvách neustále, aj vtedy, ak sa ešte nedostaví pocit smädu. Najlepším nápojom je obyčajná voda, naopak, rôzne sladené nápoje sa neodporúčajú.

OMV pre svojich zákazníkov v rámci záväzku We Care More – Staráme sa viac – pripravila počas jedného dňa pomoc pri dodržiavaní pitného režimu. Na všetkých čerpacích staniciach pre nich bude 18. augusta dostupná nesýtená voda Rajec v 0,33 litrových fľašiach zadarmo. Voda bude k dispozícii až do vyčerpania zásob.

OMV sa v rámci svojej filozofie snaží o čo najlepšiu kvalitu produktov, služieb i technológií. Motto We Care More definuje novú kultúru, v ktorej sú potreby zákazníkov stredobodom všetkého konania. K tomu patrí vynikajúci výber zdravého jedla, najlepšia káva, pôsobivé prostredie i najlepšie služby spolu s palivom najvyššej kvality.

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb – čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie – a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 311-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. K júnu 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 109 TWh.