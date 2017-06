ONE DAY JAZZ Festival bude pre Petra Lipu špeciálny, po prvýkrát bude v úlohe interpreta na jazzovom podujatí!

Bratislava, 8.6.2017 ( WBN/PR ) – Unikátne hudobné spojenia, nezabudnuteľné koncerty a dôležitý odkaz svetu! Jarná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu sa začína už 14. júna jedinečným koncertom na Bratislavskom hrade. Kurt Elling vystúpi spolu s Ivou Bittovou a Petrom Lipom v sprievode Slovenskej filharmónie pod dirigentskou taktovkou Oskara Rózsu! Zaspievajú pieseň Boba Marleyho „Redemption song“. Pre otca slovenského jazzu Petra Lipu bude festival výnimočný. Po prvýkrát totiž na jazzovom podujatí aj zaspieva, doteraz ho vždy organizoval. Organizátor festivalu Martin Valihora pripravil pre hudobných nadšencov jedinečné workshopy zahraničných umelcov. Slovenskí hudobníci a študenti tak majú unikátnu možnosť stretnúť sa so svetovou jazzovou špičkou!

Na Slovensko mieria najväčšie svetové esá jazzu, aby nášmu publiku ukázali, že hudba je kolískou humanizmu a tolerancie. Vynikajúci umelci sa stretnú na pódiách ONE DAY JAZZ Festivalu vo formáciách, v akých ste ich doteraz nikdy nepočuli a ani počuť nebudete.

„Hudobníci ako Oskar Rózsa, Matúš Jakabcic či Augustin Bernard už aranžujú skladby, ktoré bude možné vidieť a počuť len u nás na festivale. Taká skladba špeciálne pre ONE DAY JAZZ Festival zaznie napríklad na koncerte nositeľa Grammy award Kurta Ellinga s Ivou Bittovou a Petrom Lipom. Stretnú sa na jednom pódiu a budú spievať skladbu Boba Marleyho „Redemption song“. Je to krásna pieseň o slobode. Skvelý zážitok umocní to, že ju aranžuje Ľubica Čekovská a zaznie v sprievode Slovenskej filharmónie pod dirigentskou taktovkou Oskara Rózsu. Táto skladba je dokonalým symbolom myšlienky festivalu, ktorý organizujeme v mene humanizmu a tolerancie,“ vraví organizátor festivalu Martin Valihora.

Otca slovenského jazzu Petra Lipu uvidia návštevníci festivalu v inej polohe ako na doterajších jazzových podujatiach.

„Veľmi sa teším. Je to pre mňa iný zážitok, nebudem len v úlohe diváka alebo organizátora. Kurt Elling je absolútna jednotka, najlepší svetový jazzový vokál. Je to pre mňa veľká česť a záväzok spievať s ním. Aranžmá je pre nás ešte záhada. Všetci sa to musíme naučiť celé a až na skúške si rozdelíme party. My sme ale všetko interpreti, ktorí radi improvizujeme, verím teda, že tam zostane aj priestor pre improvizáciu,“ dodáva Peter Lipa.

Súčasťou festivalu sú aj dva jedinečné workshopy, na ktorých sa slovenskí hudobníci stretnú s najväčšími svetovými esami jazzu. Konečne sa aj Bratislava pripája k tradícii, ktorá funguje už mnoho rokov na celom svete.

„Workshopy budú na bratislavskom konzervatóriu a študenti aj hudobníci sa môžu stretnúť so svetovou špičkou a vymeniť si skúsenosti. Som rád, že náš festival takto získava aj edukatívny rozmer“ uzatvára Martin Valihora.

Workshopy sú pre fanúšikov pripravené v budove Bratislavského konzervatória na Tolstého 11 v Bratislave. 15. júna Kurt Rosenwinkel jazz workshop & masterclass a 16. júna Eric Harland jazz workshop & masterclass. ONE DAY JAZZ Festival sa začína 14. júna v Bratislave. Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk. Lístky na festival si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal.

Workshopy:

15.6. Kurt Rosenwinkel jazz workshop & masterclass

budova Bratislavského konzervatória na Tolstého 11

16.6. Eric Harland jazz workshop & masterclass

budova Bratislavského konzervatória na Tolstého 11

ONE DAY JAZZ Festival

14.6. – Bratislava, Bratislavský hrad

Kurt Elling a Slovenská Filharmónia,

hostia: Iva Bittová a Peter Lipa, diriguje Oskar Rózsa

15.6. – Bratislava, Bratislavský hrad

Matúš Jakabčic, CZ-SK Big band

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO

Eric Harland TRIO

Kurt Rosenwinkel Caipi Band

16.6. – Žilina, Mestské divadlo

Jablko noci

Róbert Ragan TRIO

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO

Eric Harland TRIO

17.6. – Banská Štiavnica, Amfiteáter

Ľubo Šamo project

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO

18.6. – Košice, GES Club

Arpád Farkaš Quartet

Ovsepian/Camarda/Valihora TRIO