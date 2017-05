Opitú vodičku zastavil plot, nafúkal aj účastník reťazovej nehody

BRATISLAVA/KOŠICE 23. mája (WebNoviny.sk) – Opitá 25-ročná vodička havarovala v pondelok v Nálepkove v okrese Gelnica. Mladú ženu zastavil plot rodinného domu.

Ako agentúru SITA informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, vodička Dacie Sandero išla po vedľajšej ulici, prebehla cez trávnatý ostrovček, vyšla na hlavnú cestu a vrazila do plota. S ľahkými zraneniami skončila v nemocnici. Pri dychovej skúške jej namerali 1,98 promile.

Opitý bol aj jeden z účastníkov pondelkovej reťazovej nehody na košickom sídlisku Nad jazerom. Popoludní sa tu zrazili štyri vozidlá. Vodič VW Sharan s vozíkom zastavil, aby dal prednosť autobusu. Za ním idúce Audi Q7 a BMW X6 pribrzdili, vodič Octavie to však nestihol a narazil do BMW, ktoré odhodilo do Audi a to ešte narazilo do VW.

Pri dychovej skúške sa zistilo, že nebol triezvy 44-ročný vodič Audi. Namerali mu 1,46 promile. Pri nehode sa v Octavii ľahko zranila spolujazdkyňa, liečiť sa bude asi dva týždne.