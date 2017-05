Opitý mladík vyčíňal v osade, nožom zaútočil na policajta

BRATISLAVA/KEŽMAROK 30. mája (WebNoviny.sk) – Policajti v pondelok večer zasahovali v rómskej osade v obci Huncovce v Kežmarskom okrese. O pomoc žiadali rodičia 21-ročného muža, ktorý sa vrátil domov opitý, bol agresívny a ničil veci v dome. Na jedného z policajtov zaútočil nožom.

Ako agentúru SITA informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik, po príchode hliadky mladík práve vyhadzoval vchodové dvere z domu a vykopol zárubňu. Keď zbadal policajtov, vbehol do domu, vyšiel s nožom v ruke a vykrikoval, aby odišli, inak ich zabije. Jeden z členov hliadky mu začal dohovárať, mladík bol však čoraz agresívnejší a matku, ktorá ho tiež upokojovala, udrel po tvári.

Situácia sa vyhrocovala a tak sa policajt naklonil do auta a požiadal po posily. V tej chvíli k nemu pribehol útočník s nožom v ruke. To našťastie zaregistrovala druhá policajtka, ohrozený policajt zahodil vysielačku a mladíka spacifikoval. Incident sa našťastie zaobišiel bez zranení. Útočník čelí obvineniu z útoku na verejného činiteľa, skončil v cele a vyšetrovateľ spracoval aj návrh na jeho vzatie do väzby.