Opitý pasažier sa chcel dostať do kokpitu lietadla, zviazali ho cestujúci

MELBOURNE 1. júna (WebNovinys.sk) – Let MH 128 spoločnosti Malaysia Airlines z Melbourne do Kuala Lumpur zmaril jeden z pasažierov, ktorý sa chcel dostať do kokpitu. Lietadlo vzlietlo o 23:11 miestneho času (15:11 stredoeurópskeho letného času), no po 20 minútach pristálo opäť v Melbourne.

Zástupcovia spoločnosti uviedli, že kapitán sa rozhodol vrátiť na zem po tom, ako ho členovia posádky upozornili na nevhodné správanie cestujúceho pod vplyvom alkoholu, ktorý sa chcel dostať do pilotnej kabíny. Dvadsaťpäťročný Srílančan kričal, že lietadlo vybuchne, pričom v ruke držal neznámy predmet.

Muža následne zviazali spolucestujúci. Podľa polície má nemenovaný pasažier psychické problémy a spomínaný predmet nebola bomba.

Informácie pochádzajú z webstránky www.dailymail.co.uk.