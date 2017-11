Opozícia nesúhlasí s krokmi ministerstva v kauze odmeny pre Bžána za Gabčíkovo

BRATISLAVA 8. novembra (WebNoviny.sk) – Opoziční poslanci za hnutie OĽaNO nesúhlasia s krokmi Ministerstva hospodárstva SR v kauze odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Rezort hospodárstva sa totiž rozhodol zaplatiť spomínanej advokátskej kancelárii 17,6 milióna eur a následne sa s ňou súdiť o vrátenie nešpecifikovanej sumy naspäť štátu.

„Považujeme to za veľký podvod na občanoch Slovenska. Pán Bžán je totiž kamarát strany Smer. Pýtame sa preto, prečo sa nepočká, kým sa dokáže, že zmluva je neplatná? No keby sa počkalo, tak by sa k žiadnym peniazom nedostal. Ide tu o jasný diletantizmus,“ povedal na stredajšej tlačovej besede poslanec za OĽaNO Eduard Heger.

Peniaze štát nedostane

Poslanec Gábor Grendel je presvedčený, že aj keby štát bol úspešný v súdnom spore, k žiadnym peniazom sa už nedostane. „Pán Bžán je kamoš Smerákov. Ak by aj štát ten súdny spor vyhral, tak žiadne peniaze štát nedostane,“ zdôraznil Grendel.

S tým, že v prípade prehratého súdneho sporu napríklad advokátska kancelária vyhlási bankrot, alebo použije iné kroky, ktorými zabráni vyplateniu sumy. Hnutie OĽaNO je presvedčené, že na tejto kauze sa ukázal biznis model najsilnejšej politickej strany Smer-SD.

Domáhanie vrátania

Štátna spoločnosť MH Manažment, ovládaná ministerstvom hospodárstva, sa rozhodla vyplatiť odmenu za súdny spor o Vodnú elektráreň Gabčíkovo a následne sa o vrátenie časti odmeny súdiť po porade s ministerstvom spravodlivosti a právnickými kanceláriami.

„Naším cieľom je, aby štát zaplatil čo najmenšiu sumu. Súčasne však musíme na minimum znížiť aj riziko pre štát. Právnická kancelária Taylor Wessing nám poradila, že MH Manažment s výhradou uhradí faktúru vo výške 17,7 milióna, ale keďže stále nesúhlasíme s výškou odmeny, rozhodli sme sa, že ihneď po zaplatení faktúry sa štát obráti na súd a od právnickej kancelárie pána Bžána sa bude domáhať vrátenia rozdielu medzi primeranou odmenou a vyplatenou sumou,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede minister hospodárstva Peter Žiga.

Vyplatenie sumy

„Za súčasnej právnej situácie je istejšie tú sumu vyplatiť. Znižuje to riziko, že štát by musel raz zaplatiť až pôvodných 77 miliónov eur,“ dodal Andrej Leontiev z advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Ani právnik Leontiev, ani minister Žiga zatiaľ nevedeli vyčísliť, akú odmenu by si advokátska kancelária Radomíra Bžána mala za Gabčíkovo zaslúžiť, teda koľko prostriedkov by štát mohol v prípade úspechu na súde získať naspäť.

Právnická kancelária Radomíra Bžána je presvedčená, že výhra v arbitráži nielenže zachránila pre Slovenskú republiku viac ako 700 miliónov eur, ale v právnom vyjadrení predstavuje aj potvrdenie, že postup Slovenska v prípade prevzatia plnej kontroly nad Vodnou elektrárňou Gabčíkovo bol správny a nezvratný.

„Slovenská republika týmto krokom po dlhých rokoch platnosti protiprávneho stavu, uviedla veci do právneho stavu. Výsledok arbitráže, ktorú sme pre MH Manažment vyhrali, tak definitívne potvrdil, že postup vlády Slovenskej republiky bol v tomto prípade správny, legálny a oprávnený,“ uviedla v reakcii právnická kancelária Radomíra Bžána.

Nepochopiteľné rozhodnutie

Minister taktiež na utorňajšej tlačovej besede oznámil, že arbitrážny súd vo Viedni nepriznal štátu žiadne vyplatenie súdnych trov v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. „Toto rozhodnutie považujem za nepochopiteľné. Je to ďalší dôvod, prečo bude štát žalovať právnickú kanceláriu pána Bžána,“ podotkol Žiga s tým, že celou kauzou sa už zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní.

„Rozhodnutie Rozhodcovského súdu vo veci priznania výšky súdnych trov považujeme za dôsledok štvavej kampane, ktorá sa po našom víťazstve v arbitráži rozbehla. Na možnú hrozbu takéhoto výsledku sme – bohužiaľ bez úspechu – upozorňovali od začiatku tejto štvavej kampane,“ uvádza právnická kancelária Radomíra Bžána.