Opozícia sa podľa Šeligu trasie na predčasné voľby, nakoľko mnohým ide o slobodu a beztrestnosť

Dôležité je ochrániť Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd pred zrušením. Mnohí poslanci išli do volieb s tým, že budú bojovať s korupciou, teraz je šanca to ukázať.

V tlačovej správe to uviedol poslanec NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) a dodal, že sa predčasných volieb nebojí a ako poslanec sa bude vždy snažiť bojovať proti korupcii.

Mnohým ide o slobodu a beztrestnosť

„V princípe sa nebránim hlasovaniu za predčasné voľby, o to viac v tejto situácii, ak to môžeme využiť na ochranu Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu, je správne to urobiť,“ uviedol Šeliga.

Práve preto požiadal spolupredkladateľov novely ústavy z klubu OĽaNO, pána Šipoša a pána Vetráka, aby túto úpravu dnes predstavili detailnejšie kolegom na klube OĽaNO a aby sa k tejto iniciatíve pridali kolegovia z Občiansko-demokratickej platformy.

Podľa Šeligu sa opozícia „trasie na predčasné voľby, ale aj na to, aby mohli zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd, nakoľko mnohým ide o slobodu a beztrestnosť“.

Skupina na čele s Ficom a Kaliňákom

Tentotýždňový rozsudok v prípade Rajeckého podľa neho ukazuje, ako fungovala politická skupina na čele s Ficom a Kaliňákom, ktorá ničila politických oponentov.

„Žiaľ, počúvam hlasy o tom, ako sa to nedá, ako takáto novela ústavy nepomôže a nič vlastne v praxi nemení a je zbytočná. V tejto súvislosti chcem mojim kritikom, najmä z radov bývalej koalície, pripomenúť len jedno meno – Maroš Žilinka! Keď som hovoril – nevoľte ho, kolegovia, keď som vyzval pani prezidentku– – nemenujte ho, mnohí sa uškŕňali a krútili hlavou, čo to rozprávam. Dnes vidíme výsledky tejto nešťastnej voľby,“ zdôraznil poslanec.

Na záver poslanec Šeliga dodal, že ak je jeho novela ústavy nepodstatná, aj tak sa nič nemení a nerozumie, prečo sa jej všetci tak bránia.