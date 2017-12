 Opozičné vojská podporované USA zabili desiatky militantov z Islamského štátu

WASHINGTON 14. decembra (WebNoviny.sk) – Sýrske opozičné vojská podporované USA zabili viac ako 20 militantov z extrémistickej skupiny Islamský štát, pričom ďalších 15 zadržali.

Zástupca americkej armády Jonathan Braga uviedol, že militanti prekĺzli cez oblasť, ktorú kontrolujú tamojšie vládne vojská. Sýrska vláda síce tiež bojuje proti IS, no Braga vyhlásil, že členom IS sa za posledné týždne podarilo už po druhý raz dostať cez územie, ktoré kontrolujú sýrski vojaci.