Optometriska Kristýna Štěbetáková varuje: Na šoférovanie vám obyčajné okuliare nemusia stačiť

Šoférovanie v noci je namáhavé a únavné. Tí, čo nosia okuliare, by mali zbystriť pozornosť. Optometriska Kristýna Štěbetáková z alensa.sk zdôrazňuje, že Slováci stále podceňujú dôležitosť kvalitných okuliarov na šoférovanie. V noci, počas ostrého Slnka a za zhoršených podmienok sú totiž lepšie okuliare so špeciálnymi úpravami šošoviek.

Podľa zverejnených štatistík najviac smrteľných dopravných nehôd sa udeje večer a v noci. Východ, západ slnka, šero, tma či hmla namáhajú sústredenie vodiča ako aj jeho zrak. „Stmievanie a šero spôsobuje, že vlnová dĺžka svetla sa skracuje. Svetlo sa tak viac láme pred svietnicou. Výsledkom je stav, ako keby sa vám dočasne zhoršilo videnie do diaľky. Je vhodné preto používať polarizované slnečné okuliare. Ak nosíte dioptrie, vhodnou voľbou sú fotochromatické okuliare. Dobrým pomocníkom je aj antireflexná vrstva,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk. Klasické okuliare bez špeciálnej úpravy vám tak nemusia pri šoférovaní stačiť.

Aké úpravy sú vhodné?

Polarizované šošovky – ak šoférujete, polarizované šošovky by ste mali mať vždy po ruke. Špeciálny filter zabraňuje nepríjemnému odrazu slnečného svetla priamo do očí a následnému oslneniu. Táto situácia vás núti prižmúriť oči. Slnečné lúče tak znižujú vašu viditeľnosť a videnie môže byť v niektorých situáciách nejasné a dokonca až bolestivé. Polarizované okuliare zabraňujú tomu, aby horizontálne žiarenie prenikalo do očí a tým chránia váš zrak. Vďaka tejto užitočnej funkcii môžete vidieť jasnejšie farby, máte lepší kontrast a eliminujete odlesky. Polarizované šošovky môžete mať jednak na slnečných ako aj dioptrických okuliaroch.

Fotochromatické (samozafarbovacie) šošovky – mnohí z nás volia samozafarbovacie dioptrické sklá. Dôvod je veľmi jednoduchý. Jedny okuliare môžete používať pri rôznych svetelných podmienkach. A to aj v prípade, že vám svieti silné slnko, šoférujete v tme, alebo vychádzate práve z tunela. Dioptrické okuliare s takýmito vlastnosťami dokážu stmavnúť až na úroveň slnečných okuliarov. Keď sa ocitnete v prítmí, okuliare vyblednú do pôvodnej podoby.

Foto: Alensa

Okuliarové sklá pre šoférov

V ponuke eshopu alensa.sk sú aj okuliarové sklá pre šoférov. Tie pomáhajú znižovať intenzitu svetla spôsobeného proti idúcimi vozidlami, obmedzujú oslňujúce odlesky a minimalizujú nepríjemné odrazy. Okrem toho, že poskytujú zrakový komfort a zvyšujú kontrast pri šoférovaní, poskytujú taktiež 100 % ochranu proti UV žiareniu. Sklá majú jemné, žltkasté zafarbenie.

Antireflexná vrstva – šoférovanie v noci je namáhavé aj pre vaše oči. Dobrým pomocníkom je práve antireflexná vstva. Tá efektívne eliminuje odrazy a záblesky svetiel, zvyšuje kontrast videnia a znižuje únavu očí. Táto úprava súčasne odpudzuje mastnoty na šošovkách. Vďaka nej tak viete udržať okuliare čisté po dlhší čas. Antireflexná vrstva môže byť pridaná na všetky dioptrické okuliare.

Nepodceňujte pravidelnú kontrolu

Ešte stále mnohí ľudia odkladajú návštevu oftalmológa, alebo optometristu a zľahčujú svoje problémy s očami. „Mnoho šoférov si neuvedomuje, že má problémy so zrakom. Často sa stretávame s tým, že svoje schopnosti preceňujú. Medzi prvé príznaky, ktoré neradno podceniť, patria unavené oči, častejšia bolesť hlavy, ostrenie na vzdialenejšie predmety či neschopnosť šoférovať za tmy,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk, on-line predajca kontaktných šošoviek, dioptrických a slnečných okuliarov.

Kvalitné okuliare pritom nie sú dnes už luxusnou a drahou položkou. Napríklad na e-shope alensa.sk majú stovky rámov za prijateľné ceny. Ak máte recept, môžete využiť k tomu zľavu 6 eur pri nákupe okuliarov. Na emailovú adresu info@alensa.sk nám pošlite predpis, (ktorý nebude starší viac ako 6 mesiacov), kde budú vyznačené dioptrie a prípadne ďalšie parametre ako cylinder a os, ktoré sú nutné pre výber okuliarov. Odporúčame si nechať zmerať aj hodnotu „PD“ čiže vzdialenosť zreníc od stredu nosa. Akonáhle predpis skontrolujú, e-shop vám pošle unikátny zľavový kód, ktorý môžete uplatniť na nákup okuliarov na Alensa.sk. Kód uplatníte v nákupnom košíku, 6 € sa vám potom odpočíta od celkovej sumy nákupu.

Foto: Alensa

Náš tip:

Nedioptrické okuliare na šoférovanie!

Objavte ponuku okuliarov bez dioptrií, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre pohodlnejšie šoférovanie. Tieto okuliare nemajú žiadnu dioptrickú korekciu, ale obsahujú špeciálny filter, ktorý ponúka rad výhod pri jazde za volantom. Filter umožňuje veľmi pohodlné videnie, zlepšuje ostrosť a kontrast a tak uľahčuje sústredenie a pomáha zmierňovať únavu počas jazdy. S týmito okuliarmi lepšie uvidíte na palubnú dosku a do spätného zrkadla. Okuliare taktiež znižujú intenzitu svetla spôsobenú protiidúcimi vozidlami. Filter naviac obsahuje tzv. zónu nočného videnia, ktorá je navrhnuté špeciálne pre jazdu v noci. Okuliare poskytujú aj 100 % ochranu proti UV žiareniu. Okuliarové šošovky majú mierne žltý odtieň.

Informačný servis