Transparency International Slovensko vyzýva zdieľať príbehy seniorov, ktorí boli vystavení korupcii

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) – Transparency International Slovensko (TIS) vyzýva verejnosť zdieľať príbehy seniorov, ktorí boli vystavení korupcii či manipulácii.

Ochrániť ich pred korupciou

Výzva je súčasťou kampane Dlhujeme im to, ktorú TIS spustila pri príležitosti celosvetového sviatku #GivingTuesday. Príbehy majú osloviť podporovateľov kampane, ktorá umožní vzdelávanie seniorov.

Cieľom je ochrániť ich pred korupciou a posilniť ich odolnosť voči falošným správam. Informuje o tom stránka neziskovej organizácie Transparency International Slovensko.

V krátkych príbehoch do 200 slov alebo krátkom videu do jednej minúty treba opísať, aký dopad na seniorov mala korupcia alebo manipulácia a čo by im v tejto situácii pomohlo. Príbehy treba poslať na podporte@transparency.sk a TIS ich následne sprostredkuje podporovateľom.

Chýbajú im totiž zručnosti

TIS upozorňuje, že na Slovensku je takmer 1,4 milióna dôchodcov a ich priemerný vek sa neustále zvyšuje. Štvornásobne častejšie ako mladší ľudia podliehajú manipulácii. Chýbajú im totiž zručnosti, aby ju dokázali odhaliť a brániť sa jej.

S finančnou podporou chce Transparency International Slovensko školiť seniorských lídrov, ktorí budú sprostredkovávať tieto zručnosti ďalším rovesníkom vo svojej komunite. Poskytnú tak seniorom nástroje, ktoré ich vyzbroja proti politickým a mediálnym „šmejdom“.

Naučia ich, ako odhaľovať manipuláciu a konšpirácie, ako rozlišovať politické sľuby a reálne riešenia, ako sa aktívnejšie zapájať do verejnej kontroly, ako si nájsť potrebné informácie. Podporiť kampaň možno na dlhujemeimto.sk.