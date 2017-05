Orlando Bloom počas nakrúcania filmu Unlocked zlomil kolegyni nos

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) – Švédska herečka Noomi Rapace prezradila, že jej anglický kolega Orlando Bloom počas nakrúcania akčného trileru Unlocked neúmyselne zlomil nos. Tridsaťsedemročná rodáčka z Hudiksvallu to uviedla v rozhovore pre britský magazín Empire.

“Došlo k tomu náhodou počas nakrúcania jednej z akčných scén, keď mi Orlando Bloom lakťom vrazil do tváre. Počula som, ako to prasklo. Dala som si na to iba ľad a potom mi to zamaskovali make-upom. Po natáčaní som s tým šla k lekárovi a ten mi oznámil, že mám zlomený nos a že som si ho mala nechať ošetriť, hneď ako sa to stalo, pretože teraz už je neskoro. Orlando sa mi za to veľmi ospravedlňoval, mrzelo ho, že ma udrel,” vysvetlila Rapace, ktorá v spomínanej snímke stvárnila agentku CIA. Spolu s ňou a Bloomom si v novinke režiséra Michaela Apteda zahrali napríklad aj John Malkovich, Michael Douglas či Toni Collette. Film sa dostane do slovenských kín 6. júla.

Noomi Rapace sa stala medzinárodne známou stvárnením hackerky Lisbeth Salander vo filmových adaptáciách trilógie Millennium Stiega Larssona Muži, ktorí nenávidia ženy (2009), Dievča, ktoré sa hralo s ohňom (2009) a Dievča, ktoré koplo do osieho hniezda (2009). Neskôr si zahrala aj v snímkach Sherlock Holmes 2: Hra tieňov (2011), Prometheus (2012), Pomsta mŕtveho muža (2013), Špinavé prachy (2014) alebo Dieťa 44 (2015).

Orlando Jonathan Blanchard Bloom je známy z filmových sérií Piráti Karibiku a Pán prsteňov, pričom elfa Legolasa, ktorého stvárnil v trilógii Pán prsteňov, si zahral aj vo dvoch snímkach z trojdielnej adaptácie knihy Hobit s podtitulmi Smaugova pustatina (2013) a Bitka piatich armád (2014). Okrem toho sa predstavil aj vo filmoch ako Čierny jastrab zostrelený (2001), Trója (2004), The Calcium Kid (2004), Kráľovstvo nebeské (2005), Elizabethtown (2005), Traja mušketieri (2011) alebo Zulu (2013).

Informácie pochádzajú z webstránky www.aceshowbiz.com a archívu agentúry SITA.