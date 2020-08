Oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania ovplyvnia opatrenia proti COVID-19

Oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici budú sprevádzať prísne opatrenia súvisiace so šírením vírusu COVID-19. Areál Pamätníka SNP bude rozdelený do dvoch zón, v ktorých sa bude môcť pohybovať najviac tisíc osôb.

Ako agentúru SITA informoval generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, na oslavy uvoľnilo Ministerstvo kultúry SR (MK SR) 26-tisíc eur, pričom podľa neho celkové náklady nepresiahnu 30-tisíc eur. Prípadný rozdiel uhradí múzeum zo svojho rozpočtu.

Zhromaždenie ukončí zoskok výsadkárov

Oslavy odštartujú 28. augusta o 19:00 tradičným koncertom Štátnej opery v Banskej Bystrici. Oficiálny program osláv začne 29. augusta o 11:00 preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietnym aktom kladenia vencov.

Okrem príhovorov oficiálnych hostí, slávnostné zhromaždenie ponúkne aj krátke kultúrne vystúpenia a ukončí ho zoskok výsadkárov. Oficiálna časť osláv SNP bude určená výlučne pre pozvaných hostí, pričom bude vysielaná v priamom prenose RTVS. Účasť podľa Mičeva prisľúbili všetci ústavní činitelia a bude zastúpených 26 veľvyslanectiev.

Kultúrny program začne v popoludňajších hodinách, pričom počas celého dňa budú v areáli Pamätníka SNP pripravené viaceré sprievodné aktivity.

„Návštevníci môžu navštíviť partizánsku zemľanku s dobovým vojenským táborom. Pre verejnosť budú pripravené ukážky diaľkovo riadených modelov, či statická prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Milovníkov živých tvorov zaujmú ukážky sokoliarov,“ uviedol Dalibor Lesník z organizačného zabezpečenia osláv s tým, že stála expozícia s výstavnými priestormi múzea bude pre verejnosť otvorená od 15:00 bezplatne. Vo vnútorných priestoroch Pamätníka SNP s expozíciami sa bude môcť pohybovať najviac 170 osôb.

Vlčia stráž 2

Oslavy SNP budú ukončené komponovaným multimediálnym programom pod názvom Vlčia stráž 2, ktorý začne o 20:45 na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP.

Komponovaný program nadväzuje na Vlčiu stráž 1, ktorá bola verejnosti predstavená počas 70-teho výročia SNP v roku 2014, pričom toto pokračovanie bude úvodom k vzdelávaciemu programu, určenému pre základné a stredné školy na Slovensku. Tematicky je program zameraný na Slovenské národné povstanie, osudy a obete 2.svetovej vojny a holokaust.

Vstup do areálu bude len jeden a to od Kapitulskej ulice. Oslavy budú spojené aj s dopravnými obmedzeniami, v rámci ktorých budú 29. augusta od 6:00 do 15:00 úplne uzavreté ulice Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho.

Viac informácií o programe, zmenách a aktuálnych novinkách osláv 76. výročia SNP nájdu záujemcovia na stránke www.muzeumsnp.sk a sociálnych sieťach Múzea SNP.