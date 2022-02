Osobná spoveď Kennetha Branagha: Belfast si získal divákov i kritikov

Slávny herec, režisér a scenárista Kenneth Branagh nakrútil film o svojom detstve. Príbeh humorný a láskavý, ale zároveň drsný a trochu krutý. Miestom jeho detských hier bol totiž severoírsky Belfast, ktorý nepatrí k najvyhľadávanejším adresám. Snímka Belfast prichádza 24. februára konečne aj do slovenských kín.

Snímka Belfast mala premiéru vo svete už dávnejšie, do slovenských kín sa dostáva 24. februára. Je osobnou spoveďou jej režiséra a scenáristu v jednom, Kennetha Branagha. Skrz hlavnú postavu, 9-ročného Buddyho (Jude Hill), sa vracia do ulíc rodného Belfastu. Tu prežíva pravé chlapčenské dobrodružstvá a neohrabane sa snaží o svoju prvú lásku. Keď potrebuje poradiť, môže sa obrátiť na babičku s dedom (Judi Dench a Ciarán Hinds), keď potrebuje ošetriť odreté koleno alebo objať, má na to milujúcu mamičku (Caitriona Balfe). Otecko (Jamie Dornan) je tu predovšetkým na to, aby mal Buddy ku komu vzhliadať. Prehľadný, bezpečný a zrozumiteľný svet konca šesťdesiatych rokov minulého storočia však začnú narušovať sociálne a náboženské konflikty, ktoré sa valia celým Belfastom a nevyhnutne zavítajú aj do ich ulice. Hrdinovia a zlosynovia, na ktorých sa Buddy a jeho kamaráti dovtedy iba hrali, sú zrazu všade naokolo. Kam v tomto premenenom svete bude patriť Buddyho rodina?

Trailer si pozrite tu:

Snímku veľmi pozitívne prijali nielen diváci, ale aj odborní kritici. Získala 7 nomínácií na cenu Amereckej akadémie umení (Oscar) za najlepší film, najlepšiu réžiu, najlepší herec a herečka vo vedľajšej roli, najlepší pôvodný scenár, najlepšia pôvodná pieseň i najlepší zvuk. Na ocenenia BAFTA, BIFA či Florida Film Critics Awards. Niekoľko ocenení už ale aj získala, napríklad Zlatý glóbus za najlepší scenár, AACTA Internation Awards za najlepšiu vedľajšiu herečku či Cenu divákov pre najlepší film na Toronto International Film Festival.

„Je to síce príbeh inšpirovaný mojím detstvom, ale zároveň prináša všeobecnú tému dospievania, rozpráva o tom okamihu, keď dieťa stratí svoju nevinnosť a urobí prvý krok smerom k dospelosti,“ hovorí o svojom autorskom filme Kenneth Branagh, v prípade ktorého tento krok umocnili nepokoje konca šesťdesiatych rokov.

Belfast prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 24. februára.

