Ostražitosť je na prvom mieste, lockdown v Anglicku zrejme tak skoro nezrušia

Zrušenie reštrikcií zameraných proti šíreniu koronavírusu je 5. júla v Anglicku „nepravdepodobné“. Pre televíznu stanicu Sky News to povedal britský minister pre podnikanie Kwasi Kwarteng. Na otázku možnosti, že by vláda konala rýchlejšie pri rušení opatrení proti COVID-19, minister odpovedal, že on ráta s 19. júlom. „Mohlo by to byť predtým, ale myslím si, že je to nepravdepodobné,“ konštatoval.

Britský premiér Boris Johnson ohlásil štvortýždňové odloženie štvrtého kroku na ceste Anglicka pri rušení lockdownu, a to na 19. júla. Povedal však, že 5. júla situáciu preskúmajú, aby zistili, či by lockdown mohli zrušiť skôr.

Brendan Wren, profesor vakcinológie na Londýnskej škole hygieny a tropickej medicíny, na otázku, či by pri úspechu vakcinačného programu Anglicko nemuselo na úplné otvorenie čakať do 19. júla, odpovedal: „Stále musíme byť ostražití.“