Otčenáš dosiahol na MS v Anterselve najväčší úspech kariéry, pomohla mu čistá streľba a rýchly beh

Titul majstra sveta v rýchlostných pretekoch mužov na 10 km si na šampionáte v talianskej Anterselve vybojoval Rus Alexander Loginov. Druhé a tretie miesto patria Francúzom Quentinovi Fillonovi Mailletovi a lídrovi Svetového pohára Martinovi Fourcadovi. Až štvrté a piate miesto zostalo pre favorizovaných nórskych bratov Tarjeia a Johannesa Thingnesa Böovcov.

Do Top 60 aj Šimon Bartko

Skvelý výkon podal slovenský reprezentant Martin Otčenáš, ktorý sa vďaka čistej streľbe a rýchlemu behu prebojoval až na celkové 13. miesto, čo je jeho najlepšie umiestnenie na vrcholnom podujatí v kariére.

Dosiaľ nimi boli dvadsiate prvé miesta v pretekoch Svetového pohára v šprinte v slovinskej Pokljuke 2014 a práve v Anterselve 2018. Otčenáš zaostal o 1:11,2 min za víťazným Loginovom a utvoril si výbornú východiskovú pozíciu pred nedeľňajšími stíhacími pretekmi. Ďalší slovenský reprezentant Šimon Bartko obsadil 43. miesto a len tesne mu ušla bodovaná štyridsiatka.

Aj on však postúpil medzi šesťdesiatku najlepších do stíhacích pretekov. To sa už nedá povedať o Tomášovi Hasillovi, ktorý s mankom 4:13,6 min a piatimi nesklopenými terčíkmi obsadil 94. miesto. V cieli klasifikovali 107 pretekárov.

Štvornásobný majster sveta

Otčenáš je štvornásobný majster sveta v letnom biatlone, ale na úspech v zimnej verzii tohto športu si musel počkať až do šampionátu v Anterselve, hoci reprezentuje vo Svetovom pohári v biatlone od sezóny 2009/2010.

Predtým hájil farby Slovenska v behu na lyžiach. V Anterselve je po siedmy raz na majstrovstvách sveta v biatlone, v tejto sezóne sa mu dosiaľ vôbec nedarilo. V pretekoch SP v šprinte bol z piatich účastí najvyššie v rakúskom Hochfilzene na 58. mieste.

„Som rád, že po nepresvedčivých výsledkoch vo Svetovom pohári v tejto sezóne to konečne vyšlo. Je to dôkaz toho, že sa oplatilo dobre pripraviť. Potešil som všetkých, ktorá ma podporovali a dôverovali mi, ukázal som im, že sa to oplatí. Po záverečnom sústredení som absolvoval magnetickú rezonanciu, ktorá odhalila posunutú platničku o 1,5 cm, čo ma dosť prekvapilo. Nečakal som, že to bude až také zlé. Teraz už viem, prečo ma chrbát bolel nielen v tréningu, ale počas oddychu. V stíhacích pretekoch chcem opäť vydať zo seba všetko, aby som skončil čo najvyššie,“ uviedol Martin Otčenáš je RTVS.