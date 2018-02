Otec dal synovi tip na samovraždu, mladík utrpel popáleniny

CLAREMORE 16. februára (WebNoviny.sk) – V americkej Oklahome v piatok zatkli muža, ktorý poradil svojmu synovi, ako sa má zabiť. Ten jeho rady nasledoval, polial sa benzínom a zapálil sa.

Našťastie nezomrel a utrpel len ľahšie popáleniny. Podľa polície nie je isté, či tridsaťšesťročný Michael Joseph Jensen svoje „rady“ synovi myslel vážne, alebo ironicky. V každom prípade však viedli k sledu udalostí, na ktorých konci bol pokus o samovraždu.

Chlapec býva so svojimi starými rodičmi a už sa v minulosti raz pokúsil o samovraždu. Keď bol Jensen svojho syna naposledy navštíviť, povedal mu, že ak sa chce naozaj pripraviť o život, mal by sa poliať benzínom a zapáliť sa a okrem toho sa ešte streliť do hlavy. Chlapca z plameňov vyslobodili jeho starí rodičia.