Ovečkin prekonal v góloch legendárneho Esposita, Chára a Pánik zbierali proti Islanders bodyčeky (video)

Ked strieľa góly kapitán Washingtonu, ide to aj celému tímu. Alexander Ovečkin v utorok dosiahol víťazný gól v zápase proti tímu New York Islanders (3:1). A zatiaľ čo Capitals predĺžili sériu víťazstiev na šesť, Islanders zostali na čísle deväť. Ovečkin dosiahol štvrtý gól vo štvrtom zápase, celkovo dvanásty v tejto sezóne a sedemstoosemnásty vo svojej nenapodobiteľnej kariére. Ruský útočník sa už odpútal od Phila Esposita na šiestej priečke medzi najlepšími strelcami a naháňa Marcela Dionna na piatom mieste so 731 gólmi.

Ovečkin si váži každý gól

„Ovečkin sa zároveň stal 35. hráčom v histórii NHL, ktorý sa dostal za hranicu 1300 bodov. Momentálne ich má 1301 za 718 gólov a 583 asistencií,“ upozornil na ďalšiu štatistickú zaujímavosť oficiálny web NHL. „Každý gól si vážim rovnako a nezáleží na tom, či je to strela bez prípravy, zápästím alebo po dorážke puku. Gól je stále gól a sprevádza ho dobrý pocit. Pri mojom dnešnom zásahu predviedli skvelú robotu Nicky a Justin a ja som už len potreboval trafiť do bránky,“ zhodnotil Ovečkin.

Tréner NY Islanders Barry Trotz viedol Ovečkina vo Washingtone v rokoch 2014 – 2018. A spolu získali aj vytúžený Stanleyho pohár v sezóne 2017/2018. „Oviho poznám veľmi dobre, aj jeho hokejové míľniky a rekordy. Veľmi mu fandím, samozrejme, nie v zápasoch proti môjmu súčasnému tímu,“ podotkol Barry Trotz.

K triumfu pomohli aj Chára a Pánik

Na utorkovom triumfe Capitals nad Islanders sa podieľali aj dvaja Slováci. Obranca Zdeno Chára dva dni pred 44. narodeninami odohral takmer 18 minút a pripísal si dva bodyčeky, jeden blok aj plusový bod. Útočník Richard Pánik bol na ľade 12:23 min a rovnako dvakrát bodyčekoval súperov a jednu strelu zablokoval. Washington sa triumfom nad NY Islanders vyrovnal bodovo práve tomuto tímu na čele tabuľky Východnej divízie NHL. Tretí Pittsburgh zaostáva o 5 bodov a štvrtý Boston o osem.

„Mali sme za sebou tri náročné zápasy u súperov za päť dní. Teraz sme prišli domov a v prvej tretine sme sa až príliš spoľahli na nášho brankára. Neskôr sme sa zlepšili. Myslím si, že na hru súpera sme našli veľmi dobrú odpoveď,“ skonštatoval tréner Washingtonu Peter Laviolette na webe NHL.