Ovládajte výrobky IKEA Home Smart aplikáciami Amazon Alexa, Apple Home a Google Assistant

Bratislava, 25.5.2017 ( WBN/PR ) – Počas leta a začiatku jesene IKEA opäť rozšíri sortiment inteligentného osvetlenia. Umožní tak ovládať osvetlenie prostredníctvom aplikácií Amazon Alexa a Google Assistant, rovnako ako nastaviť a prispôsobiť osvetlenie pomocou aplikácie Apple Home a hlasových povelov Siri. IKEA sa tak dostáva o krok bližšie k tomu, aby inteligentné riešenia boli dostupné pre čoraz viac domácností.

IKEA je na ceste, aby sa inteligentné riešenia pre domácnosť ľahko používali a stali sa cenovo dostupné pre každého. Inteligentné osvetlenie tak bude možno ovládať pomocou aplikácií Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant.

„Vďaka IKEA Home Smart pokoríme všetko, čo je komplikované na ovládanie a nákladné preto, aby si zákazníci mohli dovoliť mať inteligentnú domácnosť. Toto vylepšenie nás posúva o krok bližšie k uspokojeniu potrieb čo najviac ľudí a uľahčeniu ovládania, “hovorí Björn Block, vedúci inteligentných riešení IKEA do domácnosti.

So stratégiou zamerania na inteligentné domácnosti IKEA prišla v roku 2015. Ako prvé spoločnosť uviedla na trh výrobky na bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov. Inteligentné osvetlenie je v Európe a Severnej Amerike k dispozícii od apríla 2017. K výrobkom, dostupným aj na Slovensku, patria napríklad LED žiarovky, svetelné panely a dvierka či bezdrôtové stmievače, senzory pohybu a podobne.

Inteligentné osvetlenie IKEA je riešenie pripravené na priame použitie, čo znamená, že nie je potrebná nová elektroinštalácia alebo návšteva elektrikára. Stačí len vymeniť starú žiarovku za žiarovku LED TRÅDFRI. Pomocou diaľkového ovládania alebo aplikácie TRÅDFRI si môže každý navrhnúť svoje osvetlenie s využitím stmievania, prepínať medzi teplým a studeným svetlom v troch krokoch a nastavením svetiel tak meniť atmosféru v miestnosti. A onedlho pribudne aj možnosť komunikovať s domácim systémom osvetlenia aj s pomocou aplikácií Amazon Alexa či Google Assistant a nastaviť a prispôsobiť svoje osvetlenie pomocou Apple Home. Podobne ako je tomu pri ovládaní iných zariadení napojených na inteligentný systém domu, ako sú termostaty, zámky dverí, senzory, stropné ventilátory, tienenie a ďalšie.

IKEA vidí vo výrobkoch pre inteligentné bývanie veľký potenciál. V ďalších rokoch sa chystá uviesť nové výrobky, ktoré umožnia ľuďom budovať si inteligentnú domácnosť. „Myslíme si, že inteligentné domáce technológie by mali byť dostupné pre všetkých. To je dôvod, prečo budeme pokračovať v tom, aby naše výrobky spolupracovali s ostatnými na trhu,” hovorí Jeanette Skjelmose, obchodná manažérka pre osvetlenie a inteligentné riešenia IKEA do domácnosti.

Séria inteligentného osvetlenia IKEA zahŕňa:

žiarovky LED a diaľkové ovládanie TRÅDFRI, súpravu s bránou a aplikáciou TRÅDFRI, súpravu so senzorom pohybu TRÅDFRI, viaceré súpravy na stmievanie, svetelné panely LED FLOALT a svetelné dvierka LED SURTE a JORMLIEN na skrinky BESTÅ a kuchynské skrinky METOD.

