Ovocné sady Trnávka hlásia začiatok výstavby

Najväčší rezidenčný projekt na území bratislavskej Trnávky začína, krátko po získaní stavebného povolenia, s výstavbou. Developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) prináša v prvej etape Ovocných sadov 550 bytov, ktorých dokončenie je plánované v roku 2022.

Ovocné sady vyvolali od uvedenia na realitný trh veľký záujem. Dokazuje to už takmer 65 percent predaných bytov. Ovocné sady totiž ponúkli klientom kvalitné jednoizbové až trojizbové byty za najdostupnejšiu cenu na trhu, jednoduchú ale funkčnú architektúru a verejné priestory s výbornými možnosťami na šport a relax.

Foto: JTRE

„Koncept projektu Ovocné sady sa ukázal vhodne nastavený pre široké spektrum klientov, ktorí uprednostňujú pokojnú štvrť pred ruchom centra mesta. Krivka predaja mala od začiatku novembra stúpajúcu tendenciu a po šiestich mesiacoch je dostupná už len niečo viac ako tretina bytov,“ konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti JTRE Pavel Pelikán.

Prvá etapa novej obytnej štvrte s rozlohou 41-tisíc štvorcových metrov do dvoch rokov prepojí atraktívne komunitné bývanie s množstvom príležitostí na trávenie voľného času v blízkom okolí. „Klienti tiež oceňujú dobrú dopravnú dostupnosť a efektívne riešenie dispozícií bytov,“ hovorí Ivan Bratko, vedúci predaja rezidenčných nehnuteľností JTRE a dodáva, že vítaným benefitom je pre klientov pivničná kobka ku každému bytu, za ktorú si klient nemusí priplácať.

Foto: JTRE

Najdostupnejšia cena za byt v kvalitnom štandarde vo svojom segmente, dostatočný počet parkovacích miest, verejná materská škola s kapacitou až 80 miest, vlastný park s okrasnými ovocnými stromami, detským ihriskom i komunitným grilom a blízkosť občianskej vybavenosti, tým všetkým imponuje ďalší kvalitný rezidenčný projekt z dielne JTRE mladým ľuďom aj rodinám s deťmi.

Generálnym dodávateľom stavby sa stalo združenie renomovaných stavebných spoločností pod vedením STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., spolu so SYTIQ a.s., ktoré plánuje začať s výstavbou už v polovici mája. Projekt Ovocné sady prinesie do rozvojového územia bratislavskej Trnávky celkovo 922 bytov a 102 apartmánov na ploche 81-tisíc štvorcových metrov.

Foto: JTRE

O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. Najvýznamnejšou súčasnou realizáciou je nábrežná štvrť Eurovea City s rozšírením obľúbeného nákupného centra a prvým slovenským mrakodrapom Eurovea Tower. K zrealizovaným projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívny komplex Westend, budovy Pribinova 19 či Landererova 12. Vo výstavbe je aj projekt Klingerka s bývaním a kanceláriami a rozšírenie nákupného centra Eperia v Prešove. V Londýne JTRE realizuje svoj prvý projekt Triptych Bankside.

Foto: JTRE

