OZ KOVO vidí veľký priestor na zvyšovanie miezd, Fico vyzýva firmy k dialógu

ŽILINA 12. mája (WebNoviny.sk) – Odborový zväz (OZ) KOVO vidí veľký priestor na zvyšovanie miezd, keď zisky firiem sú výrazne vyššie ako náklady na mzdy. O veľmi vysokej miere ziskovosti firiem pôsobiacich na Slovensku hovorí aj premiér Robert Fico a zamestnávateľov preto vyzýva k dialógu.

„Európa má podiel ziskov na HDP okolo 36 percent a mzdy tvoria 50 percent. U nás to je presne opačne. Mzdy tvoria 37 percent a zisky 52 percent. To je veľký priestor na to, aby sa mzdy zvyšovali a som presvedčený, že to zamestnávatelia bez problémov unesú. Sledujeme ekonomiku každej firmy, v ktorej vyjednávame. Keď ľudia zatlačia, zamestnávatelia v drvivej väčšine prípadov ustúpia a dajú im to, čo ľudia chcú,“ povedal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna na VII. celoslovenskom zjazde zväzu v Žiline.

Podľa predsedu vlády Roberta Fica je sociálny dialóg prioritou a odbory strategickým partnerom. „Preto ma trošku aj prekvapujú také tie náznaky od zamestnávateľov, že nebudú chodiť a neviem čo všetko, keď sa niečo bude diať. Prosím, ja si vážim zamestnávateľov na Slovensku, uvedomme si, že miera ziskovosti firiem je veľmi vysoká, uvedomme si, že je mimoriadne vysoká produktivita práce, preto, ak niekto navrhuje trojpercentné navýšenie nákladov pre zamestnávateľov, aby sa ľudia mali lepšie, tak by sme to nemali riešiť kategorickými postojmi, ale normálnym rokovaním. Stretnime sa a spoločne o tom hovorme,“ povedal Fico na zjazde zväzu KOVO v Žiline.

Odbory chcú podľa Machynu dať ľuďom na Slovensku nádej na lepší a perspektívny život. „Dnes sa ten stav spoločnosti neskutočne mení a ľudia neriešia veci kompromisom ale konfliktom a to je zlé, to nie je dobrá cesta. A potom tu narastá napätie, ľudia sa uzatvárajú do seba a neurobia nič viac pre spoločnosť,“ povedal Machyna. Podľa Fica je OZ KOVO najsilnejším odborovým zväzom na Slovensku. „Ak sa pozriete aj na výsledky, ktoré dosahuje, je to zväz, ktorý urobil pre ľudí veľmi veľa. Urobil sa kus poctivej roboty. A tempo približovania sa Slovenska k priemeru životnej úrovne Európskej únie je pre nás spoločný cieľ,“ dodal Fico.