Palivá OMV MaxxMotion prinášajú lepší zážitok z jazdy a chránia motor

Prémiové palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels poskytujú maximálny výkon a maximálnu ochranu a okrem toho sa zákazníci môžu až do konca augusta zapojiť do súťaže o Audi Q2. Vyhrať možno stovky ďalších cien, no skutočným víťazom je každý, kto tankuje OMV MaxxMotion 100plus alebo OMV MaxxMotion Diesel.

„Palivá OMV MaxxMotion prinášajú motoristom celý rad vylepšení od maximálneho výkonu cez lepšiu ochranu proti korózii až po lepšiu akceleráciu. Na leto sme zákazníkom pripravili ešte jedno prekvapenie – možnosť sa zapojiť do súťaže o Audi Q2 a stovku ďalších cien,“ povedal Gernot Gollner, Retail Manager OMV Slovensko. Každý kto natankuje aspoň 35 litrov paliva OMV MaxxMotion Performance Fuel získa na čerpacej stanici stierací žreb s unikátnym kódom, ktorý je potrebný zaregistrovať. Každý týždeň sa žrebujú stovky zaujímavých výhier.

Získať šancu na výhru je skutočne jednoduché. Každý, kto naplní nádrž svojho vozidla aspoň 35 litrami paliva OMV MaxxMotion Performance Fuel získa na čerpacej stanici stierací žreb. Do súťaže sa zapojí po registrácii jedinečného kódu zo žrebu buď na webovej stránke alebo po odoslaní sms na číslo 6661. Po splnení podmienok sa možno zúčastniť i viackrát.

Už natankovanie prémiového paliva OMV MaxxMotion je malou výhrou. Každé ponúka unikázny set vlastností pre ktoré ho motoristi vyhľadávajú.

OMV MaxxMotion 100plus:

Zlepšuje efektivitu motora a jeho optimálnu funkčnosť

Ponúka lepšie spaľovanie

Pomáha odstraňovať usadeniny

Zlepší zrýchlenie až o 14%**

Zabraňuje korózii

Prečisťuje nasávacie ventily a zabraňuje vzniku usadenín

Znižuje spotrebu a emisie

OMV MaxxMotion Diesel:

Má vyššie cetánové číslo než predpisuje norma – minimálne 57

Zabezpečí lepšie spaľovanie

Minimalizuje straty výkonu v priebehu času

Zabraňuje tvorbe usadenín a pomáha ich odstrániť

Ponúka plynulejší chod motora

Znižuje spotrebu a emisie

V zime lepšie znáša aj veľké mrazy do -40 stupňov (medzná teplota filtrovateľnosti)

*Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228.

**Efektivita spaľovania je zlepšená vďaka vysokému oktánovému číslu (RON). Merania na dynamometri pri stanovaných testovacích podmienkach pri použití populárneho vozidla strednej triedy s benzínovým motorom s priamym vstrekovaním preukázali zlepšenie akcelerácie až do 14%

