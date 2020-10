Pandémia COVID-19 odhalila nevedomosť aj silné miesta spoločnosti, povedala Čaputová na konferencii Globsec

Pandémia odhalila nevedomosť, ale aj silné miesta spoločnosti. V mnohých ohľadoch však ukázala schopnosť mobilizovať sa a spolupracovať. Občania dnes zažívajú nebezpečenstvo chudoby a obmedzeného prístupu k základným službám, akými sú zdravotníctvo či vzdelávanie. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová počas svojho vystúpenia na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum 2020.

Demokratické princípy sa môžu rýchlo narušiť

Podľa hlavy štátu súčasná kríza ukázala, že právny štát a demokratické princípy sa môžu rýchlo narušiť. Pandémie však podľa nej poskytujú aj jedinečnú príležitosť veci zlepšiť. V tejto súvislosti je potrebný proces uzdravenia, ktorý ide za rámec zdravotných systémov a zahŕňa celé spoločnosti.

Čaputová tiež uviedla, že zneužívanie pravidiel môže ľudí oslabiť. Pokiaľ otvorený a úprimný dialóg nevedie k zlepšeniu, je potrebné zvážiť iné opatrenia.

„Nemali by sme byť plachí a nemali by sme sa báť, mali by sme jasne ukázať, že dodržiavanie pravidiel a spoločných výhod vrátane výhod európskych fondov idú vždy spolu. A jedno bez druhého nebude možné,“ skonštatovala prezidentka.

Potreba efektívneho vládnutia

Počas krízy COVID-19 je podľa prezidentky potreba efektívneho vládnutia vyššia ako kedykoľvek predtým. Hlava štátu dodala, že straníctvo, populizmus či korupcia narušujú štátne inštitúcie a bránia ich výkonu. Je preto potrebné, aby sa inštitúcie zlepšovali, podporovali a nie podkopávali.

Prezidentka na záver dodala, že súčasná kríza ukázala chyby, nevedomosť a sebectvo. Ukázala však tiež to, že pravidlá, ktoré sú tu, sa majú dodržiavať a nie zneužívať. Kríza tak podľa nej znamená aj príležitosť uzdraviť sa a napraviť, čo sa pokazilo.