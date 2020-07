Pandémia Covid-19 sa môže v USA zhoršiť. Prezident Trump vyzval ľudí, aby nosili rúška

Americký prezident Donald Trump varoval, že pandémia v Spojených štátoch sa môže „zhoršiť predtým, ako sa zlepší“. Vyjadril sa tak počas utorkového brífingu, počas ktorého koronavírus opätovne niekoľkokrát označil ako „čínsky vírus“.

Ich nosenie spochybňoval

Požiadal tiež všetkých Američanov, aby nosili ochranné rúška, pretože „budú mať efekt“ a ukazujú „patriotizmus“. Trump, ktorý sám počas brífingu rúško nemal, pritom ich nosenie donedávna spochybňoval a označoval ich za nehygienické.

Jeho poradcovia však údajne na neho tlačili, aby v čase rekordných prírastkov nakazených v USA zaujal rozvážnejší postoj.

Každodenné tlačové konferencie v Bielom dome zrušili krátko po tom, ako Trump v apríli naznačil, že by sa vírusu mohlo dať zbaviť vstrekovaním dezinfekcie do tela.

Potrebujú použiť všetko, čo sa dá

Po niekoľkomesačnej prestávke v brífingoch sa k nim Trump v utorok vrátil a zopakoval to, čo mu dlhodobo vravia členovia jeho štábu, keď varoval „Pravdepodobne sa to, nanešťastie, zhorší skôr, ako sa to zlepší“, pričom poznamenal, že to hovorí nerád, ale tak to je.

„Všetkých žiadame, aby ste v prípade, že nemôžete dodržiavať sociálne odstupy, nosili rúška, zožeňte si rúška,“ vyzval a doplnil „či rúška máte radi alebo nie, majú vplyv, budú mať vplyv a my potrebujeme použiť všetko, čo sa dá“.

Sám pritom počas brífingu vytiahol z vrecka rúško, no nenasadil si ho.

Spojené štáty dosiaľ podľa štatistík Johns Hopkins University zaregistrovali už vyše 3,9 milióna nakazených a viac ako 142-tisíc úmrtí.