Pandémia Covid-19 uvrhla do chudoby viac ako 100 miliónov detí

Najväčšia celosvetová kríza pre deti počas 75-ročnej histórie UNICEFu.

Pri príležitosti 75. výročia od svojho založenia UNICEF varuje, že pandémia COVID-19 predstavuje krok späť vo všetkých rozvojových programoch pre deti. Viac ako 100 miliónov ďalších detí bolo v jej dôsledku uvrhnutých do chudoby

Detský fond UNICEF už 75 rokov neúnavne pracuje na ochrane práv všetkých detí bez rozdielov na celom svete a zlepšovaní ich životov.

UNICEF je nezastaviteľnou silou, ktorá je zmenou pre životy detí na celom svete.

Od založenia UNICEFu po skončení 2. svetovej vojny sme vždy stáli v prvých líniách všetkých humanitárnych kríz, ozbrojených konfliktov a prírodných katastrof. Bez ohľadu na rozsah krízy, odpovedáme na všetky výzvy, dostávame sa na hranice svojich možností a pomáhame miliónom detí rozvíjať sa a napredovať. Prostredníctvom partnerstiev a vášne pre inovácie pôsobíme vo viac ako 191 krajinách a teritóriách na celom svete.

Pandémia COVID-19 zasiahla do životov detí v doteraz nevídanej miere a stala sa najhoršou krízou pre deti na celom svete počas celej 75-ročnej existencie UNICEFu.

Správa UNICEF Zabráňme stratenej dekáde: Ako zvrátiť devastujúce následky pandémie COVID-19 na životy detí a mladých ľudí vysvetľuje, aké sú dopady pandémie na desaťročia trvajúci rozvoj a progres v programoch pomáhajúcim zlepšovať životy detí na celom svete. Tieto sa týkali chudoby, zdravia, prístupu k vzdelaniu, výživy, ochrany detí a mentálneho zdravia. Správa varuje, že takmer dva roky po vypuknutí pandémie sa spôsobená kríza naďalej prehlbuje, zvyšuje sa chudoba a nerovnosti v sociálnom postavení, čo ohrozuje práva detí v dosiaľ nepoznaných rozmeroch.

Foto: © UNICEF/UNI41906/Neznámy autor

„Počas našej histórie UNICEF pomáhal vytvárať lepšie a zdravšie prostredie pre deti na celom svete s obrovským úspechom,” hovorí Výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Fore. „Avšak tieto víťazstvá sú teraz v ohrození. Pandémia COVID-19 je najväčšou hrozbou pre deti za posledných 75 rokov. Počet detí, ktoré zaspávajú hladné, nechodia do školy, žijú v chudobe či sú nútené do detských manželstiev neustále narastá. Naopak počet tých detí, ktoré majú prístup k zdravotnej starostlivosti, očkovaniu, dostatočnej výžive a základným službám neustále klesá. A tak sa v čase, kedy by naše pohľady mali smerovať vpred, vraciame späť.”

Správa uvádza, že v dôsledku pandémie sa viac ako 100 miliónov ďalších detí ocitlo pod hranicou mnohorozmernej chudoby, čo predstavuje nárast o 10 % od roku 2019. To predstavuje takmer dve deti každú sekundu od polovice marca 2020. Správa tiež varuje, že bude veľmi ťažké dostať sa aspoň na predchádzajúcu úroveň – dokonca aj v tom najlepšom prípade bude trvať 7 – 10 rokov, kým sa detskú chudobu podarí dostať na úroveň spred pandémie.

Foto: © UNICEF/UN0562536/Romenzi

Už aj pred pandémiou takmer jedna miliarda detí nemala prístup ku všetkým z týchto základných potrieb: k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, streche nad hlavou, výžive, pitnej vode a toaletám. Toto číslo neprestajne narastá, s neustále sa prehlbujúcimi rozdielmi medzi deťmi z chudobných a bohatých rodín, pričom tie najzraniteľnejšie sú aj najviac zasiahnuté. Správa ďalej uvádza:

na vrchole pandémie nechodilo do školy viac ako 1,5 miliardy žiakov a študentov kvôli národným lockdownom. Školy boli v prvom roku pandémie zatvorené takmer počas 80% času trvania prezenčnej výuky

takmer 13% mladých ľudí vo veku 10 – 19 rokov trpí nejakou poruchou mentálneho zdravia. Do októbra 2020 bolo v dôsledku pandémie pozastavených 93 % programov pre mladých ľudí na podporu mentálneho zdravia.

v dôsledku pandémie sa do konca desaťročia môže uskutočniť ešte 10 miliónov detských sobášov

počet detí, ktoré musia pracovať, stúpol celosvetovo na 160 miliónov, čo predstavuje nárast o viac ako 8 miliónov za posledné štyri roky. Ďalším 9 miliónom detí hrozí, že budú musieť začať pracovať do konca roka 2022 v dôsledku neustále sa zvyšujúcej miery chudoby

na vrchole pandémie viac ako 1,8 miliardy detí žilo v 104 krajinách, kde poskytovanie služieb prevencie proti násiliu a poskytovanie ochrany bolo vážne ohrozené alebo prerušené

50 miliónov detí je ohrozených najťažšou formou podvýživy, a toto číslo by sa podľa odhadov mohlo zvýšiť o ďalších 9 miliónov do konca roka 2022

Okrem pandémie správa varuje aj pred ďalšími faktormi, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre detské práva. Celosvetovo žije 426 miliónov detí – čo je takmer 1 z 5 – v krajinách ohrozených neustále sa zhoršujúcim ozbrojeným konfliktom. To si vyberá vysokú daň na civilnom obyvateľstve a najťažšie zasahuje deti. Pre ženy a dievčatá to predstavuje najvyššiu mieru rizika spojeného so sexuálnym násilím počas ozbrojených konfliktov. Potreba humanitárneho zásahu je v 80 % prípadov spôsobená prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. A navyše, viac ako 1 miliarda detí – čo predstavuje viac ako polovicu všetkých detí na svete – žije v krajinách s extrémne vysokou mierou rizika dopadov klimatickej zmeny.

Chlapček si umýva tvár na vodnej stanici UNICEF v oblastnej nemocnici v Herate. Foto: © UNICEF/UN0530708/Bidel

Veľmi zlá kombinácia ozbrojeného konfliktu, klimatickej zmeny a pandémie COVID-19 prehlbuje humanitárne krízy na celom svete, zvyšuje sa nerovnosť a my sa vzďaľujeme cieľom ochrany práv dieťaťa a napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Preto je nevyhnutný nový prístup k zvládaniu kríz:

Hlad je na vzostupe. Jedna desatina svetovej populácie – asi 811 miliónov ľudí – v roku 2020 bola ohrozená hladom. A hlad, ktorý by už mal byť súčasťou minulosti, opäť rastie.

Posledných 10 rokov bolo najteplejších v histórii záznamov a počet humanitárnych kríz spôsobených zmenou klímy sa za posledných 30 rokov strojnásobil. Tieto krízy majú neproporcionálny dopad na najzraniteľnejšie deti a ich rodiny – ohrozuje ich potravinová neistota, nedostatok pitnej vody, čo ich núti opúšťať svoje domovy. Následne sa zvyšuje riziko

Viac ako 400 miliónov detí dnes žije v oblastiach s nedostatkom alebo s extrémnym nedostatkom pitnej vody. To sa bude pravdepodobne zhoršovať, keďže klimatická zmena so sebou prináša časté a vážne obdobia sucha, nedostatok vody, nepravidelné medziročné zrážky, kontamináciu a zvýšený tlak na existujúce zdroje vody.

Viac vysídlených detí ako kedykoľvek predtým. Za minulý rok bolo násilne vysídlených z ich domovov viac ako 82 miliónov ľudí. 42 % z nich boli deti. Hlavnými príčinami vysťahovalectva boli prírodné katastrofy spôsobené klimatickou zmenou, nedostatok pitnej vody a ozbrojený konflikt.

Vojna má na životy civilistov vrátane detí devastačné následky. Núti celé rodiny opúšťať domovy, množia sa útoky na deti vrátane civilnej infraštruktúry kritickej pre ich prežitie.

Foto: © UNICEF/UNI275197/El-Noaimi

Svet dnes čelí mnohovrstvovej kríze – pandémia COVID-19, klimatická zmena, sociálne a ekonomické problémy, zvyšujúca sa chudoba a prehlbujúca sa nerovnosť. Dotýka sa nás to všetkých, avšak najťažšie sú zasiahnutí tí najzraniteľnejší – deti. Riešenie máme vo svojich rukách.

S každým problémom prichádza nová príležitosť. UNICEF pomohol znova vybudovať lepší svet z ruín 2. svetovej vojny a dnes je naším cieľom zabezpečiť svetové zotavenie z krízy zvyšovaním investícií do programov rozvoja pre deti. Našich 75 rokov skúseností zúročíme najmä zasadzovaním sa za plnenie súčasných priorít, ktorými sú vakcíny a zdravotná starostlivosť pre všetkých, vzdelanie pre všetkých, investovanie do podpory mentálneho zdravia a zmierňovanie následkov klimatickej zmeny. V našej práci budeme naďalej neúnavne pokračovať, pre každé dieťa.

PANDÉMIA NÁM ZNEMOŽNILA OSLAVU 75. VÝROČIA, A TAK SLOVENSKÝ UNICEF PRE VÁS PRIPRAVIL PÚTAVÚ ON-LINE KONFERENCIU: „POMOC CHUTÍ PO ARAŠIDOCH“

Foto: © UNICEF/UN0469311/Dejongh

Ako pomohla UNRRA (predchodca UNICEFu) v Československu našim starým a prastarým rodičom? A ako v jej misii už 75 rokov pokračuje UNICEF? Mária Sliacka, výkonná riaditeľka UNICEF na Slovensku si po desiatich rokoch na humanitárnych misiách vyzula túlavé topánky a spolu so slovenskou tenistkou Annou Karolínou Schmiedlovou vás bude sprevádzať konferenciou, počas ktorej sa určite nudiť nebudete. Vôňa a chuť arašidového masla sa budú šíriť počas hodiny rozhovorov, príbehov pomoci, zaujímavých videí a informácií zo sveta humanitárnej pomoci. A prečo práve arašidy? Špeciálna terapeutická výživa na báze arašidov totiž dokáže robiť zázraky v životoch podvyživených detí a v priebehu 6-8 týždňov im pomôže vyliečiť sa. A arašidové maslo chutnali už aj naši starí a prastarí rodičia, ktorým ho po 2. svetovej vojne priviezla UNRRA.

Slovenská nadácia pre UNICEF, SlovakAid, PureNuts a SAMO Europe vás vítajú na on-line konferencii k 75. výročiu UNICEF: „POMOC CHUTÍ PO ARAŠIDOCH.“

POZRITE SI ON-LINE KONFERENCIU

Foto: UNICEF

O UNICEFe

je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

