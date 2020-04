Pandémia urýchlila koniec ligového rekordéra Viktora Pečovského, rozlúčku si predstavoval inak

Rekordér v počte zápasov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Viktor Pečovský ukončil profesionálnu kariéru. K doterajším 417 štartom medzi slovenskou elitou ďalšie už nepridá. O koniec aktívnej hráčskej činnosti sa mu definitívne postarala pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla aj slovenskú fortunaligovú scénu.

Prvoradé je teraz zdravie

„Samozrejme, že som si predstavoval svoju rozlúčku inak. Vedenie mi údajne niečo pripravovalo k poslednému ligovému zápasu, no teraz sa musíme všetci prispôsobiť nečakanej situácii a myslieť predovšetkým na naše zdravie a zdravie najbližších. Moja rozlúčka je v tejto chvíli nepodstatná,“ povedal 36-ročný Pečovský na oficiálnom webe „šošonov“.

Vedenie MŠK pred niekoľkými dňami predčasne ukončilo spoluprácu so 17 hráčmi A-mužstva. Pečovský však medzi nimi nebol, keďže jeho zmluva platná od 1. januára 2020 bola postavená tak, že pôsobil čiastočne ako hráč B-tímu a čiastočne ako mládežnícky tréner.

„Mňa sa teda výpovede hráčov A-tímu netýkali. K 1. aprílu sme vzhľadom na tieto mimoriadne skutočnosti ukončili po dohode moju hráčsku zmluvu a budem pokračovať už len ako mládežnícky tréner. Za to som bol naozaj rád, pretože si uvedomujem, že už mám svoj vek. Pri tomto ukončení hráčskej zmluvy dohodou som teda v rozdielnej pozícii ako aktuálni hráči A-tímu. Pripravoval som sa na obdobie po futbale, nakoľko som vedel, že ako hráč sa ním už živiť nebudem. Určite som myslel aj na budúcnosť, ktorá sa teda bude spájať s akadémiou MŠK,“ dodal.

Nadštandardné platy v Žiline

Pečovskému sa nepáči mediálny rozruch po tom, ako sa žilinský klub ocitol v likvidácii. „Ako človek som z toho smutný, nik nemohol predpokladať, že pandémia postihne celú spoločnosť v takomto rozsahu. Nikto nevie, kedy to skončí. Videl som vyjadrenia majiteľa, kde vysvetlil, prečo spravil takéto kroky. Každý rozumný človek si musí vypočuť názory oboch strán a následne si urobiť svoj názor. Keby majiteľ mohol, rozhodne by riešil situáciu inak. Skutočnosť ho ale donútila to riešiť takto rázne,“ myslí si účastník ME 2016 vo Francúzsku, kde nastúpil v dueloch základnej skupiny s Ruskom (2:1) a Anglickom (0:0).

Rodák z Brezna priznal, že platy v Žiline boli v ostatných rokoch nadštandardné v porovnaní s inými klubmi aj slovenským priemerom. On sám sa snažil počas kariéry zbytočne neutrácať a myslel na budúcnosť.

„Ja som nebol počas kariéry rozšafný. Na zbytočnosti som peniaze nedával a radšej som si šetril. Viem a poznám príjmy obyčajných ľudí na Slovensku. Niekedy obdivujem ľudí, ako dokážu normálne fungovať s takým platom. Nič iné neostáva ani nám, iba prepnúť a uskromniť sa. Momentálne v karanténe idú aj tak financie iba na potraviny, na stravu… Teraz nehrozí žiadna večera či výlet s deťmi. Väčšina ľudí, ktorí majú rovnako rodiny, nám ukazuje, že sa to dá finančne zvládnuť. Verím, že to zvládnem aj ja,“ zakončil Viktor Pečovský.