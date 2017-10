Paneuropa si vezie z Trenčína plný bodový zisk, rozhodla prvá tretina

Bratislava, 26.10.2017 ( WBN/PR ) – V ďalšom kole EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) natrafili na seba vysokoškoláci z Trenčína a Bratislavy. Zo strelecky vyrovnaného zápasu dokázali viac vyťažiť hostia, ktorí zvládli aj záverečné powerplay počas oslabenia. Trojbodovým víťazstvom sa „králi“ prehupli v tabuľke na priebežné tretie miesto.

Gladiators Trenčín – Paneuropa Kings 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Góly a asistencie: 37. Hajko (Mečiar), 52. Zemko (Okuliar, Haščič) – 5. Kundrát (Galis), 17. Tarabík (Hubek, Pleša), 25. Galis (Tarabík, Kundrát), 53. Pleša

Vylúčení: 3:5 na dve minúty, presilové hry: 1:0, oslabenia: 0:0, pomer striel: 31:32

Rozhodovali: Lesay – Nosek, Krajčík

Gladiators Trenčín: Gašparovič – Zemko, Révesz, Okuliar, Smolka, Novák, Mečiar, Matejka, Varga, Porubský, Šulík, Haluška, Balaj, Zvara, Haščič, Hajko, Kopunec, Baron

Paneuropa Kings: Bohuš – Šteffko, Halabrín, Szucs, Mašlanka, Čechovič, Tarabík, Takáč, Pleša, Fabo, Hubek, Klír, Záviš, Naumov, Kundrát, Krivoš, Pribula, Šotek, Galis, Ivanyi, Kučera

Oba tímy naskočili do zápasu opatrne, napriek tomu sa už v 5. minúte podarilo hosťom otvoriť gólové skóre, keď miesto popod Gašparovičovou vyrážačkou našiel Kundrát. Netrvalo dlho a ďalší presný zásah mohol z tesnej blízkosti pridať Galis, tento raz bol už domáci gólman v pozore. Na druhej strane sa dostal dopredu Haščiš, obetaví hostia boli ale proti jeho priamej konfrontácii s Bohušom. Do konca tretiny sa podarilo udrieť ešte raz Kings, keď úspešná bola Tarabíkova strela sprava.

Na začiatku druhého dejstva Paneuropa opäť potrápila Gašparoviča, pohotový gólman odolával, no hostia svoju aktivitu napokon predsa len dokázali pretaviť do gólu – to už Galis upravil popri pravej žrdi na 0:3. V 35. minúte sa museli Gladiátori brániť, no paradoxne práve táto dvojminútovka zvýšila ich aktivitu a po jej skončení sa im podarilo po prvý raz v zápase skórovať.

S obrovskou odhodlanosťou vstúpili domáci do poslednej časti, Zemko sa mohol postarať o kontaktný gól, no vyrazený puk nezužitkoval. Na druhej strane sa aktivitou blysla dvojica Pribula – Galis, na gól to ale nestačilo. V druhej polovici tretiny sa domácim naskytla možnosť hrať v početnej prevahe, zásluhou už spomínaného Zemka napokon prišiel kontaktný gól. Paneuropa však bleskovo odpovedala Plešovou strelou sprava. Ani následné ešte tri presilové hry pre domáci celok sa nepodpísali pod zmenu skóre, Bohuš nebol prekonaný dokonca ani počas powerplay. Spod hradu Matúša Čáka tak odchádzajú s plným bodovým ziskom vysokoškoláci z Bratislavy.