Pápež František adresoval v prejave odkaz vatikánskym kardinálom a biskupom, vyzval ich na prijatie pokory

Pápež František vo štvrtok apeloval na vatikánskych kardinálov, biskupov a byrokratov, aby v tomto vianočnom období prijali pokoru.

Zároveň poznamenal, že pre ich pýchu a vlastné záujmy prekrúcajú duchovný život a ničia poslanie cirkvi.

Morálne a osobné zlyhania

Tak ako v minulosti, František využil svoj každoročný vianočný prejav na to, aby poukázal na morálne a osobné zlyhania vatikánskych predstaviteľov, pričom odsúdil najmä tých, ktorí sa „tvrdo“ schovávajú za tradície katolíckej cirkvi namiesto toho, aby s pokorou vyhľadávali tých, ktorí to najviac potrebujú. Prítomní kardináli a biskupi sedeli s kamennými tvárami a počúvali Františkove slová.

„Pokorní sú tí, ktorí sa nestarajú len o minulosť, ale aj o budúcnosť, pretože sa vedia pozerať dopredu, rozvíjať svoje ratolesti a s vďakou spomínať na minulosť,“ povedal im František.

Korupcia maskovaná ako dobro

Podľa pontifika sú pyšní ľudia zahľadení do seba a jednoducho opakujú dookola tie isté veci, pretože cítia istotu v tom, čo vedia, a obávajú sa čohokoľvek nového, pretože to nemôžu ovládať. „V dôsledku toho sa ani nepoučia zo svojich hriechov, ani nie sú skutočne otvorení odpusteniu. To je obrovská korupcia maskovaná ako dobro. Musíme sa jej vyhnúť,“ dodal.

Odkedy sa František stal pápežom v roku 2013, využíval svoj vianočný prejav na protest proti pápežskej kúrii a odsudzoval „duchovnú Alzheimerovu chorobu“, ktorou niektorí jej členovia trpia, ako aj odpor, s ktorým sa stretol pri svojom úsilí o reformu a oživenie inštitúcie a katolíckej cirkvi vôbec.