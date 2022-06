Pápež František musel zrušiť júlovú cestu do Afriky, urobil tak na žiadosť svojich lekárov

Pápež František zrušil plánovanú júlovú cestu cestu do Afriky pre pretrvávajúce ťažkosti s kolenom. Urobil to na žiadosť jeho lekárov, aby neohrozil výsledky terapie, oznámil Vatikán. Cesty do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu, ktoré mal absolvovať od 2. do 7. júla, preložia na iný termín, ktorý určia neskôr.

František má na koniec júla naplánovanú cestu do Kanady. O tejto ceste sa však Vatikán nevyjadril a jeho hovorca Matteo Bruni len povedal, že ďalšie pápežove záväzky sú potvrdené.

Operáciu podstúpiť nechce

Osemdesiatpäťročný pápež František už zhruba mesiac používa invalidný vozík pre natiahnuté väzy v pravom kolene, ktoré mu komplikujú chôdzu a státie. Dostal aj injekcie, koleno udržiaval čo najmenej v pohybe a v prípade potreby chodil s palicou alebo s pomocou pomocníka.

Pápež povedal priateľom, že nechce podstúpiť operáciu kolena, údajne pre jeho reakciu na anestéziu, keď mu v júli 2021 odstránili časť hrubého čreva.

Vo Vatikáne sa šíria špekulácie

O budúcnosti pontifikátu sa šíria špekulácie, okrem ťažkostí s kolenom aj pre jeho rozhodnutie menovať 16 nových kardinálov, ktorí môžu voliť na konkláve, a jeho plánom v auguste vzdať hold pápežovi Celestínovi V. z 13. storočia, ktorý odstúpil.

František však zatiaľ nenaznačil, že by plánoval abdikovať. Vatikánski pozorovatelia tvrdia, že abdikácia pápeža by bola teraz nemysliteľná, keďže Františkov predchodca, emeritný pápež Benedikt XVI., je stále nažive.