Pápež František odsúdil násilie páchané na ženách

Pápež František v stredu odsúdil násilie páchané na ženách, ktoré prirovnal k rúhaniu sa voči Bohu. Vyhlásil, že ak ľudia chcú v novom roku lepší svet, mali by sa začať správať k ženám dôstojnejšie.

Ženy by sa mali podľa Svätého otca viac zapájať do „procesu rozhodovania“, čím by ľudstvu priniesli mier a jednotu.

V Bazilike Svätého Petra upozornil na „ukrižovanie žien na oltároch reklám, zisku a pornografie“, pričom ženy nazval „zdrojom života“. Podľa pápeža sú čoraz častejšie obeťami bitiek, znásilnení, prostitúcie, alebo ich nútia podstupovať potraty.

Veriacej, ktorú preplesol, sa ospravedlnil

Samotný pápež však ešte predtým neudržal nervy na uzde, keď deň predtým sám plesol jednu veriacu po ruke. Žena ho totiž chytila za ruku, pritiahla k sebe a nechcela pustiť.

Pápež sa jej musel vytrhnúť, pričom ju plesol po ruke a nahnevane odkráčal.

Následne sa za to ospravedlnil. „Toľkokrát stratíme trpezlivosť. Aj ja,“ priznal sa a ospravedlnil sa za to, že bol „zlým príkladom“.