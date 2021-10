Pápež František sa hanbí za sexuálne zneužívanie detí francúzskymi duchovnými, majú na svedomí množstvo obetí

Pápež František v stredu vyhlásil, že sa hanbí za sexuálne zneužívanie detí, ktorého sa v priebehu niekoľkých dekád dopúšťali francúzski predstavitelia katolíckej cirkvi.

Pontifik to uviedol počas pravidelnej audiencie vo Vatikáne. Podľa správy, ktorú zverejnili v utorok, od roku 1950 duchovní a ďalší predstavitelia cirkvi zneužili asi 330-tisíc francúzskych detí.

„Bohužiaľ, je to značný počet. Chcel by som vyjadriť obetiam svoj smútok a bolesť z traumy, ktorú utrpeli. Je to aj moja hanba, naša hanba, moja hanba za príliš dlhú neschopnosť cirkvi postaviť ich do centra záujmu,“ povedal pápež.

František vyzval všetkých biskupov a náboženských predstaviteľov, aby urobili všetky potrebné opatrenia na to, aby sa podobné drámy viac neopakovali.

Odhaduje sa, že zo spomenutého počtu 330-tisíc detí bolo 216-tisíc zneužívaných kňazmi a zvyšok inými predstaviteľmi cirkvi. Podľa správy až 80 % zneužitých detí boli chlapci. Širšia štúdia sexuálneho zneužívania detí vo Francúzsku zistila, že 75 % z celkového počtu obetí boli dievčatá.