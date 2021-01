Pápeža Františka zaočkovali voči koronavírusu, použili vakcínu od Pfizeru

Pápež František dostal prvú dávku vakcíny proti koronavírusu. Vo štvrtok to potvrdil Vatikán. Z očkovania 84-ročnej hlavy katolíckej cirkvi nezverejnil žiadne fotografie.

Pápež sa zasadzuje za to, aby boli vakcíny dostupné pre všetkých. Podľa neho je to etické a je to nielen pre zdravie jednotlivca, ale pre „životy druhých“. Vatikán spustil svoj vakcinačný program tento týždeň. Používa pritom vakcínu od firiem Pfizer a BioNTech.

Keď v Taliansku vzrástol počet prípadov nákazy koronavírusom, pápež posilnil svoje opatrenia. Pápež, ktorému od mladosti chýba časť pľúc, napríklad požehnanie pri modlitbe Anjel Pána dáva z knižnice Apoštolského paláca a nie z okna nad Námestím svätého Petra, aby tak zabránil zhromažďovaniu sa ľudí.

Vo Vatikáne už potvrdili najmenej 27 prípadov nákazy koronavírusom. Patrí k nim aj klaster infekcií v radoch švajčiarskej gardy z jesene.