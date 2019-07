Parlament by si podľa šéfa NKÚ Mitríka mal zachovať kompetenciu najvyššej kontrolnej inštitúcie

Najvyššou kontrolnou inštitúciou v štáte je parlament a túto jedinečnú kompetenciu by si nemal nechať zobrať. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karol Mitrík.

„Súčasný stav nie je dobrý, lebo rozpočet a vecné využitie verejných, európskych financií musí byť podľa mňa pod ešte väčším drobnohľadom zákonodarného zboru. Aj preto už piaty rok volám po zriadení kontrolného výboru. Záverečné správy z kľúčových kontrolných akcií nášho úradu by mali byť povinne prerokovávané v tomto výbore za účasti ministrov či štatutárnych predstaviteľov kontrolovaného subjektu,“ priblížil Mitrík.

Dve akcie na podnet parlamentu

Takto to podľa neho funguje v Česku, Maďarsku či Poľsku, kde napríklad tretinu kontrolných akcií navrhuje kontrolný výbor parlamentu, ktorého zloženie vychádza z paritného zastúpenia strán zvolených do parlamentu.

„Počas môjho štvorročného pôsobenia v pozícii predsedu NKÚ sme na základe uznesenia parlamentu vykonali len dve akcie, kontrolu v Slovenských elektrárňach a na úrade detskej ombudsmanky,“ objasnil Mitrík.

Na otázku agentúry SITA, či by nebolo vhodné zmeniť parlament na dvojkomorový a čiastočne umožniť regionálne zastúpenie v parlamente, odpovedal, že na Slovensku skôr treba zmeniť jeden volebný obvod napríklad na osem, aby sme kopírovali počet krajov. „Keď som pôsobil v parlamente, tak už v roku 2005 som bol spoluautorom takejto legislatívnej zmeny. Aj vďaka negatívnemu postoju členov SDKÚ návrh nebol úspešný a nedokázali sme sa vysporiadať s ‚darom‘, ktorý nám zanechalo Mečiarovo HZDS,“ vysvetlil Mitrík.

Vytváranie mestských aglomerácií

Ak by mal podľa neho poslanec priamu zodpovednosť za svoj región, určite by sa inak správal ako pri jednom volebnom obvode. „V tomto systéme sa zodpovedajú výlučne predsedovi strany, potrebujú mať dôveru straníckej centrály, potom región či občan stoja bezzubo na vedľajšej koľaji,“ objasnil predseda NKÚ.

Šéf NKÚ nepovažuje za správne vrátiť sa k bývalému systému delenia krajiny na tri kraje, keďže podľa neho ide o nostalgiu za socialistickou skúsenosťou, ktorá v modernej občianskej spoločnosti nemôže úspešne fungovať. „Dnes sme niekde inde a na výrazne vyššej úrovni správy veci verejných. Keď sa robila reforma verejnej správy, bol som za šestnásť krajov, žúp. Dnes sa aktívne hovorí o vytváraní mestských aglomerácií naviazaných na fungovanie mesta. Je to výzva do budúcna a asi jedna z ciest, ako by to mohlo dobre fungovať. Aj samotný občan by systému lepšie rozumel, vedel by byť aktívny a určite by sa dokázal aktívnejšie podieľať na živote v meste či mestskom regióne,“ vysvetlil Mitrík.

Zmena v niektorých oblastiach je nutná

Zároveň zdôraznil, že Slovensko stále stojí na mieste, pričom pokračovanie v reforme verejnej správy je kľúčom k lepšiemu fungovaniu celej spoločnosti. Stále však necíti politickú vôľu ísť do toho. Niekto by mal podľa neho zobrať zodpovednosť do rúk, lebo zmena v oblasti školstva, zdravotníctva, správy územia, jeho udržateľného rozvoja je nutná.

„Nedávno som čítal článok o tom, kde má v oblasti verejnej moci priority občan. Pre viac ako dve tretiny ľudí je číslom jedna jeho mesto, tam sa narodí, chodí do škôlky, školy, tam žije, pracuje, zakladá si rodinu, prežíva starobu. Niekto sa však snaží robiť zo štátu modlu, že o všetko a o každého sa vie či môže postarať. Skutočnosť je však úplne iná, gro služieb, výkonov, povinností vo vzťahu k občanovi dnes robí aktívne samospráva,“ dodal predseda NKÚ.