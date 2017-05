Otcovská dovolenka nebude, parlament opozičný návrh neschválil

Poslankyňa Simona Petrík neuspela ani s druhým návrhom novely zákona o sociálnom poistení. Týmto návrhom chcela zaviesť možnosť zdieľaného ošetrovania člena rodiny. V súčasnosti totiž môže dostávať ošetrovné zo Sociálnej poisťovne len jedna osoba v tom istom prípade.

“Rozdelenie obdobia ošetrovania medzi viacerých členov rodiny by prinieslo viac možností zladenia rodinného a pracovného života,” uviedla. Matka s otcom by sa podľa jej návrhu mohli dohodnúť na prestriedaní sa pri ošetrovaní dieťaťa napríklad po dvoch dňoch a ani jeden z nich by nebol ukrátený na svojom nároku na ošetrovné.